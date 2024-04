Fue declarado el estado de “alerta sanitaria” por dengue, en Jujuy

Haciendo un fuerte llamado a la población para que sea parte activa en la lucha contra el mosquito Aedes Aegypti en tanto es el vector de la enfermedad, el ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bouhid, anunció a última hora del jueves que “hemos resuelto (declarar el) alerta sanitaria en el territorio de la provincia porque hay un brote importante de dengue”, agudo cuadro que al cierre de la jornada se refleja en el registro de 3.300 casos confirmados en la temporada y la muerte de una adolescente en Perico a causa del virus.

“Venimos teniendo un aumento importante en la cantidad de casos y por eso es importante que la población esté alerta, que sepa qué hacer ante la aparición de los síntomas, que comprenda que esta infección la trasmite el mosquito Aedes Aegypti y qué parte nos corresponde en nuestra propia casa” para combatir su proliferación, dijo el Ministro.

El ministro de Salud Gustavo Bouhid confirmó este jueves un deceso por dengue en Jujuy. Foto: Vía Jujuy

El estado de alerta sanitaria declarado en todo el territorio provincial obedece a que “hay un brote importante de dengue, que no es solo en Jujuy sino en gran parte del continente y en nuestro país”, apuntó Bouhid y explicó que la medida permitirá intensificar las acciones y reforzar los servicios de Salud, que dado el fuerte incremento de casos se ven saturados por la demanda de atención.

En esa línea señaló que ante la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad la población puede acudir a los puestos de salud, nodos y guardias de los hospitales para recibir atención, como también se puede recurrir al servicio de Salud Digital ingresando a la página web https://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/.

En tanto, “para evitar la saturación de las guardias, se cumple también con entrega de medicación a domicilio”, informó.

DENGUE EN JUJUY: ESTADO DE SITUACIÓN

Desde el inicio de la temporada, el registro oficial da cuenta de 3.297 casos confirmados hasta el pasado miércoles 3 de abril.

“Los brotes más importantes de dengue” se presentan en San Salvador de Jujuy -donde las cifras más altas de casos se concentran en los barrios Punta Diamante, Islas Malvinas y Alto Comedero-, y en Perico, Monterrico y El Carmen, dijo Bouhid.

La estadística hospitalaria muestra además que actualmente la ola de contagios muestra “menor incidencia en San Pedro y Libertador General San Martín, que eran históricamente las zonas con presencia de casos”, detalló el Ministro.

También confirmó “el fallecimiento de una persona, una niña de 15 años de edad en Perico -a unos 30 kilómetros al sur de la capital provincial-, y estamos a la espera de confirmación, aunque es altamente probable que así sea, de un segundo caso fatal de un paciente en Libertador”, distante 112 km de San Salvador de Jujuy.

LO QUE HAY QUE SABER SOBRE EL DENGUE

“Es clave saber que sin mosquito no hay dengue, y que este insecto deposita sus huevos en el agua estancada que encuentra en las viviendas o alrededores. Por eso tenemos que eliminar botellas que estén a la intemperie, floreros de cementerios, limpiar y guardar piletines, descartar cubiertas viejas, tapitas de gaseosa y todo objeto rígido que pueda funcionar como reservorio” acumulando agua de lluvia, insistió.

De igual manera recomendó “aplicarse repelente cada dos a tres horas, según indique el producto; usar mangas largas, colocar telas mosquiteras en cunas y cochecitos de bebés, y prender aire acondicionado y ventilador siempre que se pueda. Estas son medidas que ayudan a evitar la picadura del mosquito transmisor” del dengue, agregó.

El ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bouhid, dijo que la declaración de la alerta sanitaria implica reforzar los servicios e intensificar las acciones para responder al brote de dengue. Foto: Vía Jujuy

En cuanto a señales que hagan presumir un contagio por dengue, describió que “fiebre, dolor retro ocular, dolor de articulaciones y músculos son los síntomas que se presentan en el 85 por ciento de los casos que tenemos y los que, con el tratamiento indicado por el profesional médico, se recuperan efectivamente”.

En cuanto a manifestaciones más complejas de la enfermedad, detalló que “el dengue hemorrágico empieza con vómitos persistentes o dolores intensos de estómago, sangrado de encías y nariz, por lo que se debe consultar de forma inmediata al médico para el correspondiente tratamiento, internación y medidas que se requiera según el caso”.

En este plano remarcó que “la población tiene que saber que en la provincia tenemos los serotipos Den-1 y Den-2″ y tras aclarar que “la clasificación no tiene que ver con la gravedad, sino con el orden de aparición” en la historia de la medicina, advirtió que “la complicación se presenta en el paciente contagiado en años anteriores, ya que es quien tiene mayor susceptibilidad -de presentar dengue hemorrágico- en el caso de un nuevo contagio”.

POLÉMICA: VACUNACIÓN CONTRA EL DENGUE SI O NO

Otro tema al que se refirió Bouhid fue la pertinencia de una vacunación masiva para atacar el avance del dengue: “El Ministerio de Salud de la Nación no incorporó aun esta vacuna en el Calendario, por lo tanto no la recomienda”, respondió, al tiempo de señalar que “la vacuna se aplicaría en las personas que ya tuvieron dengue y que necesitan reforzar sus defensas”, por lo que “durante el brote, no tiene sentido esta vacunación porque actúa a los treinta a sesenta días después de la segunda dosis”.

Advirtió a la vez que el medicamento “si bien se vende en farmacias, tiene que ser bajo prescripción médica, tras lo cual los pacientes la adquieren por sus medios”, puntualizó el Ministro de Salud de Jujuy, para concluir diciendo que “en la medida que Nación no la recomienda, pedimos a la población seguir indicaciones de su medico”.