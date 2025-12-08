Fallida maniobra “narco”: mujeres traficaban cocaína desde Jujuy a Córdoba

Efectivos dependientes del Escuadrón 65 “Córdoba” de la Gendarmería Nacional realizaban un control de prevención vial sobre la Ruta Nacional n° 9, a la altura del kilómetro 758,5, cuando a los efectos de realizar verificaciones de rutina detuvieron la marcha de un ómnibus procedente de la provincia de Jujuy.

El servicio tenía como destino final la ciudad de Córdoba y el procedimiento dio resultado positivo por cuanto en el colectivo se halló un alijo de cocaína.

A pesar del intento de camuflar el contenido de los "ladrillos", los gendarmes comprobaron que se trataba de cocaína.

Fuentes de la fuerza de seguridad indicaron que durante la verificación de los diferentes sectores del vehículo, los gendarmes de la Sección Seguridad Vial “Sinsacate” observaron que entre los equipajes se encontraba “una mochila sin dueño aparente”, lo que llamó su atención.

Frente a la situación, en presencia de testigos y con el apoyo del can detector de narcóticos “Cóndor”, se constató que en su interior había tres paquetes cuyos formato rectangular y otras características de los envoltorios, de inmediato hicieron suponer su contenido.

MÁS DE TRES KILOS DE COCAÍNA DEL “DELFÍN”

De tal manera, convocado personal de Criminalística y Estudios Forenses de la fuerza, se efectuó las correspondientes pruebas de orientación de campo sobre los paquetes, que contenían una sustancia en polvo de color blanco. El test dio resultado positivo para cocaína.

Como es de rigor, se procedió a pesar el producto hallado, que estaba compactado y presentaba la figura de un delfín estampada en cada uno de los “ladrillos”, dio un total de 3,219 kilos.

La Justicia dispuso la detención de dos pasajeras y la incautación del estupefaciente, tras el hallazgo de los "ladrillos" en el colectivo.

Presuntamente la mochila sería propiedad de dos pasajeras que viajaban en el colectivo que había partido desde Jujuy.

Los voceros de la GNA informaron que en el caso intervino el Juzgado Federal n° 3 de Córdoba, “que orientó la detención de dos ciudadanas involucradas, y el decomiso de la sustancia”.