Elecciones 2023: Morales ve “una muy buena oportunidad” para “un presidente radical”

El reciente triunfo de un candidato de su partido en las internas de Juntos por el Cambio (JxC) realizadas en La Pampa dio pie al presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, para enviar señales claras al seno de esa coalición en el sentido de que “el interior también existe” y que allí “también hay candidatos”. En ese marco anunció que hará oficial su candidatura presidencial “durante la primera quincena de marzo”, mientras que en otro pasaje volvió a promover la estructura de “fórmulas cruzadas” para competir en los comicios generales de este año.

“El interior también existe. El radicalismo le aporta federalismo a Juntos por el Cambio”, dijo Morales en diálogo con el canal IP Noticias de Buenos Aires.

De esta manera, el presidente de la UCR envió un mensaje al interior de la alianza opositora, al indicar “no se olviden de los que venimos del interior”.

“Hay una muy buena oportunidad para que llegue un presidente radical”, agregó Morales.

En esa línea, el gobernador jujeño ejemplificó con el triunfo “contra todos los pronósticos” que obtuvo el fin de semana pasado el candidato radical en La Pampa, Martín Berhongaray.

La UCR demanda al presidente Alberto Fernández urgentes medidas para revertir la escalada de violencia e inseguridad en Rosario. Foto: Vía Jujuy

“Hemos ganado con un candidato que no es ‘marketinero’ y que trabaja con humildad. Hay que revindicar el compromiso. Ha sido reconocido por parte de su pueblo. Va a ser nuestro candidato. De la misma manera tenemos un radicalismo fuerte y potente”, resaltó Morales.

En este contexto, el presidente de la UCR reiteró que hará oficial su candidatura presidencial “en la primera quincena de marzo” y que luego se “dirimirá” en unas PASO.

“Tengo conformado el comité de campaña. Estamos articulando bien el programa de gobierno. A esta altura estamos mucho mejor que en el 2015. Estamos trabajando con la máxima seriedad y responsabilidad”, añadió.

Asimismo, consideró que “es posible” que un intendente radical acompañe al diputado del PRO Diego Santilli, quien el miércoles lanzó oficialmente su candidatura a gobernador bonaerense.

“Yo creo que conformar fórmulas cruzadas nos va a permitir garantizar gobiernos de coalición, lo que no tuvimos entre 2015 y 2019. La coalición funcionó solo en el Congreso y no en la gestión del Gobierno. Me parece que es el camino”, subrayó.

LA UCR FRENTE AL DRAMA DE ROSARIO

Por otra parte, la escalada de violencia e inseguridad que desangra a Rosario fue tema excluyente de una reunión que Morales mantuvo en la sede del Comité Nacional partidario con el intendente de esa ciudad, Pablo Javkin, y legisladores radicales de la provincia de Santa Fe y otros distritos, de la cual resultó la decisión de intimar mediante carta documento al presidente Alberto Fernández para que “atienda con premura las falencias del sistema judicial federal y fortalezca la inteligencia en las unidades penales de dicha ciudad, a fin de prevenir y neutralizar delitos concebidos desde ámbitos carcelarios”.

El presidente del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales, expone sus puntos de vista acerca de la dramática ola de violencia e inseguridad que azota a Rosario. A su lado, el intendente de esa ciudad, Pablo Javkin. Foto: Vía Jujuy

Los dirigentes radicales coincidieron además en la necesidad de que con base en el artículo 9 de la ley 24.059 se convoque con carácter urgente al Consejo de Seguridad Interior y proceder a la designación del Comité de Crisis según lo previsto en el Artículo 13 de ese mismo instrumento legal, como así también se declare el estado de “Crisis por Seguridad y Narcotráfico” en la Provincia de Santa Fe.

En el análisis de la grave problemática se planteó asimismo la necesidad de que bajo el amparo del artículo 2 de la ley 25.520 la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal despliegue tareas de inteligencia en los servicios penitenciarios federales y provinciales en los que se hallan alojados presos y procesados por delitos de narcotráfico.

De la reunión con el jefe partidario tomaron parte también los senadores nacionales Carolina Losada, Luis Naidenoff y Dionisio Scarpin; los diputados nacionales Mario Barletta y Facundo Manes; los diputados provinciales Maximiliano Abad, Julián Galdeano y Ariel Bermúdez; y el presidente de la Convención Nacional de la UCR, Gastón Manes, entre otros dirigentes.