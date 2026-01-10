El oficialismo reconoce que “hay que debatir la modernización del sistema electoral” en Jujuy

En una presentación ante periodistas, integrantes de la bancada oficialista en la Legislatura de Jujuy anunciaron que este año promoverán el debate público en torno a la eventual implementación del sistema de boleta única y el voto electrónico en los procesos electorales de autoridades provinciales y municipales, lo cual implicará -afirmaron- una reducción de costos operativos y rapidez en la publicación de resultados.

En la rueda de prensa el presidente del bloque Cambia Jujuy - Jujuy Crece, Santiago Jubert, dijo que se trata de dos proyectos de ley con los que se busca “seguir cuidando la democracia y la participación en cada elección en forma transparente”.

Con el modelo de boleta única se procura contribuir al fortalecimiento de la calidad institucional de Jujuy, señaló Jubert. La iniciativa parte de considerar que las boletas partidarias que se ha venido utilizando hasta los comicios del año pasado “representan un anacronismo”, como también reconoce como un “inconveniente” la cantidad de boletas con que se encuentra el elector en el cuarto oscuro.

El presidente del bloque Cambia Jujuy - Jujuy Crece, Santiago Jubert, flanqueado por los diputados Adriano Morone y Mario Fiad, en la conferencia de prensa.

Por otro lado, el proyecto de ley referido al sistema de Voto Electrónico con Soporte Documental (VESD) es propuesto para reemplazar las urnas tradicionales por terminales electrónicas, lo que permitirá “identificar con precisión y en idénticas condiciones a todos los partidos políticos y sus candidatos”, y cita como referencias las experiencias que se aplica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Salta, “con resultados altamente satisfactorios”.

LAS PRINCIPALES VENTAJAS

En la presentación ante la prensa estuvieron también los diputados Ramón Neyra, Mario Lobo, Gisel Bravo, María Teresa Agostini, Alejandra Mollón, Adriano Morone, Mario Fiad y Luciano Angelini.

El frente Cambia Jujuy - Jujuy Crece impulsa que estas innovaciones tengan aplicación en todas las elecciones generales de la provincia, y entre las bondades de adoptar estos nuevos modelos el oficialismo sostiene que implicará una “reducción de costos operativos y rapidez en la publicación de resultados”.

Tras su ingreso formal a la Cámara por los conductos internos correspondientes, los proyectos deberían ser puestos a consideración de las comisiones de Legislación General y Asuntos Institucionales, las cuales -dio por descontado el diputado Fiad- “abrirán el trabajo parlamentario para la construcción de consenso con los demás partidos políticos y con la sociedad”.

En ese sentido la diputada Bravo, actual presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales, afirmó que se convocará a “los actores que tengan algo que aportar y escuchar sus opiniones”, como también mencionó que los proyectos estarán disponibles en la plataforma Participación Ciudadana habilitada en sitio web de la Legislatura de Jujuy, “para que la gente haga su contribución” a la discusión del tema en este año no electoral.

En la misma línea el diputado Morone, que preside la Comisión de Legislación General, asintió que “hay que comenzar a dar el correspondiente debate por la modernización de nuestro sistema electoral”, y aunque “sabemos que hay distintos proyectos sobre estos temas”, aseguró que ”los aquí presentados tienen una alta trascendencia institucional”.

Parte del bloque oficialista, con nuevos miembros, en la presentación de las iniciativas de carácter electoral, en el salón "Presidente Dr. Raúl Alfonsín" de la Legislatura de Jujuy.

Durante la presentación de las iniciativas los legisladores hicieron referencia a que la boleta única ya se aplica en varios países de América Latina y, además, se encuentra legislada en diversas variantes en algunas provincias argentinas, tales como Córdoba y Santa Fe.

También se dijo en la oportunidad que “la incorporación de tecnologías aplicadas al proceso electoral contribuye al fortalecimiento de la trazabilidad del escrutinio y ampliación de garantías de integridad en todas las etapas de los comicios”.