El “Lobo” jujeño volvió a rugir: venció a Chacarita y va con ventaja al Reducido de la Primera Nacional

En un estadio “23 de Agosto” que fue un verdadero horno -por la temperatura ambiente y por lo que allí se jugaba-, Gimnasia y Esgrima de Jujuy volvió a sonreír jugando de local tras cuatro derrotas consecutivas. Con un triunfo por 2 a 0 ante Chacarita Juniors, el equipo jujeño selló su clasificación al Reducido y se aseguró la ventaja deportiva para el cruce frente a San Miguel en esa fase de repechaje.

El duelo de este domingo, correspondiente a la fecha 34 de la Zona B de la Primera Nacional, se jugó desde las 15:30 y fue dirigido por el árbitro Felipe Viola.

UN PRIMER TIEMPO CALIENTE Y CON DOMINIO JUJEÑO

El encuentro arrancó con intensidad bajo un sol implacable. El “Lobo” jujeño golpeó rápido: una gran jugada colectiva terminó con Joaquín Trasante frente al arco, quien definió con precisión para abrir el marcador y desatar el festejo temprano en el estadio. Habían transcurrido sólo sesenta segundos desde que Viola diera la orden de hacer correr la pelota.

Joaquín Trasante celebra el primer gol de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, clave para encaminar el triunfo.

Con el sacudón, Chacarita perdió los estribos y a los pocos minutos Alejandro Rébola fue expulsado por agredir con un golpe de puño a Bruno Palazzo dentro del área, dejando a su equipo con diez hombres.

Con la superioridad numérica, el local controló el juego y la pelota, mientras la visita solo generó peligro con una acción aislada de Víctor Figueroa sobre el cierre de la etapa inicial, que increíblemente se perdió el empate frente al arquero local Milton Álvarez.

GOL EN CONTRA Y TRANQUILIDAD PARA EL “LOBO”

En el complemento, el “Funebrero”, obligado por el resultado, adelantó sus líneas en busca de la igualdad. Pero en su mejor momento, el conjunto visitante terminó recibiendo otro golpe.

Un tiro de esquina favorable a Gimnasia ejecutado por Emliano Endrizzi cruzó todo el área directo al segundo palo, donde fue desviado involuntariamente por Nicolás Cháves, quien convirtió en su propio arco para decretar lo que sería el 2 a 0 definitivo.

El plantel “albiceleste” festejó con su gente y ya piensa en San Miguel por el Reducido.

Desde entonces, el equipo jujeño manejó los tiempos del partido. Maximiliano Casa, que ingresó en el segundo tiempo, tuvo una clara chance para el tercero, pero el defensor Errecalde salvó sobre la línea.

Sin mucho más que reseñar, los dirigidos por Matías Módolo festejaron con su gente, que volvió a ilusionarse con el sueño del ascenso.

PRÓXIMO DESAFÍO: SAN MIGUEL, CON VENTAJA DEPORTIVA

El triunfo no solo significó cortar una racha negativa de cuatro caídas seguidas, sino también asegurar la localía y la ventaja deportiva en el inicio del torneo Reducido, cuya primera fase se juega a partido único.

En ese primer peldaño Gimnasia enfrentará al Club Atlético San Miguel, de la provincia de Buenos Aires, y con solo empatar -o mejor aún, ganando-, avanzará a la siguiente etapa del camino hacia el segundo ascenso a la Liga Profesional.

La nómina que entregó al equipo arbitral el DT Matías Módolo de Gimnasia de Jujuy, con los once titulares y los suplentes, para el partido ante Chacarita.

Con estas buenas noticias el estadio “23 de Agosto” del barrio Luján volvió a ser una fiesta este domingo. El “Lobo” jujeño rugió fuerte otra vez y se ilusiona con seguir escalando hacia su gran objetivo.

LA SÍNTESIS DEL PARTIDO

Gimnasia y Esgrima de Jujuy (2): Álvarez; López, Palazzo, Dematei, Noble; Trasante, Soria, Endrizzi, Maidana; Menéndez, Quintana. DT: Matías Módolo.

Chacarita Juniors (0): Avellaneda; González, Errecalde, Rébola, Migliore; Cháves, Bravo, Ortíz, Figueroa; Meléndez, Apa. DT: Carlos Mayor.

Estadio: “23 de Agosto”.

Árbitro: Felipe Viola.

Goles PT: 1’ Joaquín Trasante (GyEJ). ST: 13’ Nicolás Cháves en contra (GyEJ).

Cambios PT: 41’ Perales por Menéndez (GyEJ). ST: 18’ Gargiulo por Meléndez y Quiroz por Figueroa (C), 20’ Juárez por Maidana y Córdona por Soria (GyEJ), 30’ Fernández por Quintana y Casa por Noble (GyEJ), 36’ Gerez por Migliore (C).

Expulsado PT: 17’ Alejandro Rébola (C).