Ciencia, arte y tecnología, todo en un mismo festival, este sábado en Jujuy

Más de una decena de interesantes conferencistas confluyen este sábado en San Salvador de Jujuy para participar en la sexta edición nacional de Spark, el prestigioso festival de ciencia, arte y tecnología orientado a docentes en contextos de ruralidad organizado por la Fundación Bunge y Born y Fundación Perez Companc, en el marco del Programa Sembrador, en alianza con el Ministerio de Educación de Jujuy.

Las actividades tendrán lugar en el Centro de Innovación Educativa, ubicado en el barrio Alto Padilla de esta ciudad, a partir de las 8:30 con una asistencia de más de un millar de docentes, directivos y supervisores que se desempeñan en contextos rurales y que a tal efecto se inscribieron previamente. El cierre está previsto para las 16:30.

“Spark inspira y sorprende año tras año, y estamos seguros de que esta sexta edición en Jujuy no será la excepción. Tener la oportunidad de acompañar a los docentes rurales que, con pasión y compromiso, participan de la propuesta, es un honor para nosotros. Y por ello estamos agradecidos por la confianza y el trabajo conjunto con el Ministerio de Educación. Estos espacios y estas alianzas son fundamentales para seguir fortaleciendo el sistema educativo”, dijo Mercedes Fonseca, directora ejecutiva de la Fundación Perez Companc, en las horas previas del acontecimiento.

El festival Spark se ha consolidado como un espacio para compartir prácticas positivas que trasciendan fronteras geográficas, disciplinares y culturales.

Las charlas y los talleres estarán a cargo de destacados especialistas como Pedro Bekinschtein, doctor en Neurociencias; la curadora de arte Laila Calantzopoulos, el director de orquesta Sergio Feferovich, el filósofo Tomás Balmaceda y la especialista en ciudadanía digital Lucía Fainboim, entre otros.

Desde 2018 Spark se ha venido realizando en una provincia diferente, ofreciendo charlas y talleres que ponen en diálogo la ciencia, el arte y la tecnología, procurando impulsar la creatividad y difundir nuevas prácticas y desafíos del mundo actual, desde nuevos enfoques educativos.

Con un formato dinámico y novedoso, este festival educativo destinado a docentes, directivos y supervisores que se desempeñan en contextos rurales, tiene el propósito de proveerles herramientas que potencien el trabajo en el aula y transformen la experiencia de sus estudiantes.

UN “EDUCAPALOOZA” EN JUJUY

“Estamos orgullosos de que el Festival Spark llegue a Jujuy, provincia con la que desde la Fundación Bunge y Born venimos trabajando en proyectos educativos hace tiempo. Esperamos que este gran encuentro sea de inspiración y crecimiento para todos los docentes de la provincia”, dijo con marcado entusiasmo Gerardo della Paolera, director de la Fundación Bunge y Born.

Gerardo della Paolera, director de la Fundación Bunge y Born.

Este año la programación de Spark propone tratar en Jujuy una interesante variedad de temas. Interactuando con sus auditorios los expositores hablarán de enseñar a aprender, mirar el mundo con ojos curiosos, aprender a pensar, el arte como proceso de conocimiento, ser humanos en épocas de inteligencia artificial.

Propondrán también abordar el aula como espacio escénico, la escuela como orquesta, el poder de la voz colectiva, ¿por qué hacemos lo que hacemos y pensamos lo que pensamos?, Infancias 2.0: ¿cómo educar en un mundo hiperconectado? y demás temas.

En el “lineup” de Spark 2025 Jujuy están:

Juan Ramiro Fernández: Licenciado en Ciencias Políticas y en Relaciones Internacionales, trabaja en temas de gestión de contenidos y medios digitales.

Melina Jajamovich: Licenciada en Ciencia Política, trabaja como consultora con organizaciones en agilidad y aprendizaje.

Joselina Casarini: Especialista en Educación en Ciencias Naturales, con especificidad en la metodología Thinking Based Learning (TBL).

Rodrigo Laje: Profesor universitario e investigador del CONICET, dirige una investigación teórico-experimental sobre el procesamiento del tiempo en el cerebro.

Pedro Bekinschtein: Biólogo, se dedica a la investigación, docencia y divulgación de las neurociencias y el pensamiento científico.

Laila Calantzopoulos: Licenciada en Curaduría en Artes y Profesora de Artes Visuales. Trabaja en la organización, el diseño y la implementación de programas culturales.

Cristian Cavo: Profesor universitario. Dedicó sus estudios a la investigación de la actuación y la docencia teatral.

Sergio Feferovich: Director de orquestas, coros y pianista. Se dedica a estimular la escucha de música y la generación de ideas en públicos diversos.

Lucia Fainboim: Especialista en ciudadanía digital. Autora del libro “Cuidar a infancias en la era digital”, 2025.

Tomás Balmaceda: Doctor en filosofía, especializado en Filosofía de la Inteligencia Artificial, y cofundador de GIFT (Grupo de Inteligencia Artificial Filosofía y Tecnología).

Antonio Vázquez Brust: Licenciado en Sistemas. Su área de interés es el análisis computacional con grandes volúmenes de datos.

Clara Gonzales Chaves: Licenciada en Psicopedagogía. Investiga y diseña estrategias para un mejor aprendizaje en las aulas, especialmente en contextos de alta diversidad.

Pablo Salomón: Licenciado en Ciencias Biológicas. Es autor del libro Enseñando Biología con las TIC. Uno de los referentes del sitio Fenomenautas creado por la Fundación Bunge y Born y Expedición Ciencia.

SPARK, UN VERDADERO FESTIVAL DE IDEAS

El festival educativo Spark fue creado con la intención de impulsar el intercambio de ideas entre docentes y especialistas en ciencia, arte y tecnología, para potenciar nuevas oportunidades de enseñanza en escuelas rurales y compartir prácticas educativas que tengan potencial de trascender fronteras geográficas, interdisciplinares y culturales.

“Quiero agradecer a la ministra Miriam Serrano y todo su equipo por este trabajo en conjunto en pos de la educación”, dijo desde esa perspectiva el director de la Fundación Bunge y Born, Gerardo della Paolera.

La primera edición de Spark se realizó en el 2018 en Buenos Aires; la segunda en Córdoba (2019). Después de la pandemia se presentó en Tucumán (2022), su cuarta presentación fue en Mendoza (2023) y luego en Neuquén (2024).

Creada en 1963, la Fundación Bunge y Born (FBB) es una organización sin fines de lucro que promueve el desarrollo de soluciones novedosas a problemas educativos, culturales, científicos y de salud pública.