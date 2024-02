Carnaval en Jujuy: las comadres celebraron su día en cientos de encuentros

Cientos de grupos de mujeres en toda la provincia de Jujuy protagonizaron el esperado “Jueves de Comadres”, tradicional festejo en el que renuevan los compromisos afectivos que las unen y que eleva al máximo la expectativa por el ritual, este sábado, del “desentierro” del diablo carnavalero de la alegría.

El Patio de las Magnolias de la Casa de Gobierno fue escenario de un colorido espectáculo para celebrar el Jueves de Comadres. Foto: Vía Jujuy

Entre serpentina, talco y albahaca, los encuentros comenzaron hacia el mediodía en espacios públicos de diversas ciudades y localidades, sedes de instituciones, de agrupaciones tradicionalistas, clubes, comercios gastronómicos y en domicilios particulares.

“COMADREANDO” EN JUJUY HASTA LA NOCHE

Almuerzos con platos típicos, como picante de pollo y sopa de maní, y celebrar luego hasta la noche a puro baile y ritmos carnavaleros eran, como cada año, el común denominador de las convocatorias, en las que no faltaban “compadres” que a lo largo de la tarde se iban “colando” en los festejos de las mujeres.

En la nave centra del Mercado Central "6 de Agosto" de San Salvador de Jujuy se festejó el Jueves de Comadres con la participación de clientes habituales y público en general. Foto: Vía Jujuy

En San Salvador de Jujuy, la plaza central y la Casa de Gobierno recibieron la visita de comadres e integrantes de comparsas tradicionales, que al son de coplas y de carnavalitos buscaron poner en valor las distintas emociones que se desatan durante la jornada.

“Yo te saludo comadre / con un ramito de albahaca / Cantaremos, bailaremos, / hasta quedarnos bien flacas”, fueron los versos de una de numerosas coplas entonadas, resaltando la algarabía que es protagonista en cada Jueves de Comadres.

En su día, la algarabía de las comadres de las cuatro regiones de Jujuy hizo vibrar el Patio de las Magnolias de la Casa de Gobierno. Foto: Vía Jujuy

“Cuando estoy con las ‘alegres’ / siento que nada me falta. / No soy capaz de cambiarlas / ni por oro ni por plata”, se escuchó en otro de los cantos, que en la mayoría de los casos son improvisados en el momento.

“Comadre no pida permiso, / alegrarse no está mal. / Sin el Jueves de Comadres / no se larga el carnaval”, fuero también pícaros versos que entonaron las copleras con sus cajas.

La cuadrilla de copleras de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, integrada por comadres de diferentes barrios, visitó este jueves la Casa de Gobierno. Foto: Vía Jujuy

En el microcentro de la capital jujeña, otro espacio que se llenó de alegría fue el Mercado Central “6 de Agosto” de la Municipalidad local, donde el encuentro incluyó shows musicales en vivo en un clima bien carnavalero, el cual fue desatado por cuerpos de danzas tradicionales que interactuaron con el público, entre el cual había numerosos turistas.

TOPAMIENTO DE COMADRES EN HUMAHUACA

En la zona del norte provincial, donde la jornada se vive con mayor tradicionalismo, la agenda integró actividades especiales, como ser en Humahuaca, donde tuvo lugar el 54° Topamiento de Comadres y Festival de la Chicha y de la Copla.

Las actividades comenzaron con un encuentro de las comadres chicheras en la plaza central de la ciudad, donde, junto a la intendenta comunal Karina Paniagua, se enfloraron con serpentina, talco y albahaca, y brindaron justamente con chicha, bebida alcohólica típica de los pueblos andinos.

Luego se dirigieron al anfiteatro municipal, epicentro del festejo, donde inicialmente chayaron el mojón en agradecimiento a la Pachamama.

También se rindió un sentido homenaje a Candelaria Cari, entrañable coplera humahuaqueña fallecida en abril del año pasado a sus 87 años, personalidad declarada “patrimonio cultural intangible” por las autoridades locales.

Humahuaca vivió en este jueves el 54° Topamiento de Comadres y Festival de la Chicha y de la Copla. Foto: Vía Jujuy

Candelaria integró junto a Ernestina Cari el legendario dúo Las Hermanas Cari, que llevó la cultura local en sus coplas y contrapuntos no solo por escenarios de todo el país sino también de los distintos continentes.

Ambas son reconocidas como fervientes defensoras de las tradiciones quebradeñas, entre ellas el Jueves de Comadres, jornada para la cual, su casa, en el centro de la ciudad de Humahuaca, se torna de puertas abiertas para todo aquel que quiera unirse a celebrar, y donde también se concretó este jueves un breve acto homenaje.

“Candelaria debe estar a mi lado gozando de este encuentro con todos ustedes, como lo hicimos siempre”, señaló Ernestina al recordar a su hermana y ponderar que fue una mujer que defendió, sin vergüenza, las raíces collas.

Público local y turistas disfrutaron del festejo del Jueves de Comadres en el anfiteatro de la ciudad de Humahuaca. Foto: Vía Jujuy

“Felicidades a todas las comadres, que Dios las bendiga, les dé vida, y que se mantenga esta alegría en nuestro pueblo, atrayendo a todos los turistas que quieran conocer nuestra cultura”, subrayó luego, para también reiterar que las puertas de su casa “se seguirán abriendo todos los Jueves de Comadres, para quienes quieran festejarlo”.

Tras culminar este Jueves de Comadres, todo quedará listo, tal cual lo marca el calendario carnestolendo, para que las cientos de comparsas en Jujuy “desentierren” este sábado de sus mojones al “Pujllay”, el diablo del carnaval; agradezcan a la Pachamama, ofreciéndole comidas, bebidas y hojas de coca; y suenen quenas, anatas y sikus al ritmo de carnavalitos en toda la provincia.