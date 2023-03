Una influencer se cansó de “esperar al indicado” y se fue sola de luna de miel

La historia de la influencer Brittany Allyn causó revuelo en sus redes sociales al revelar que se cansó de “esperar al indicado” y decidió elegir una nueva vida.

La mujer de 37 años confesó que ya no espera el amor romántico para tener una familia y que tras varios años se dio cuenta que quería experimentar nuevas aventuras.

Brittany Ally contó a través de TikTok que con el paso del tiempo se dio cuenta que no aparecía “la persona indicada”, por lo que decidió tomar cartas en el asunto y se sometió a un procedimiento para congelar sus óvulos.

Tras lograrlo planificó un viaje que siempre soñó hacer en pareja, pero dejó de esperar y se fue sola de luna de miel. La joven de Nueva York contó que pudo viajar a los lugares que siempre quiso.

A través de sus redes sociales compartió las fotos de su viaje a Francia y Venecia, aclarando a sus seguidores que disfruta ella misma sin necesidad de una compañía romántica.

“Tuve padres que realmente me apoyaron, realistas y me dijeron: Britt, queremos que experimentes todo en la vida para divertirte mucho”, escribió la influencer en uno de sus videos.

Brittany hizo una lista de sus metas sin pareja desde hace tres años. Foto: @thirtywaves / Instagram

Brittany Allyn quien cuenta con más de 300 mil seguidores en TikTok y casi 200 mil en Instagram, crea contenido con mensajes de amor propio para que las mujeres den el paso en su ‘memoon’ (yo-luna), lo que considera como método dejar de esperar al indicado y pasar tiempo de calidad lo que ha generado reacciones inspiradoras sus redes.

“He estado desanimada pensando que 3 años de mi vida pasaron volando, pero tus publicaciones siempre me hacen sentir mejor y me recuerdan que tengo mucho tiempo”, “Una inspiración para mí. Quiero un estilo de vida similar y la libertad que tenés” y “¡Sí! esto impresionante. Estoy increíblemente orgullosa”, fueron los mensajes más destacados entre sus seguidoras.

A través de TikTok, la influencer compartió un listado de las cosas que logró en alrededor de tres años y destacó que inspiró a más de 1000 mujeres a viajar solas mediante el hashtag #memoon.

Para qué sirve el amor propio en las relaciones

La psicóloga especializada en emergencias, duelo y trauma complejo, Beatriz Pujante, considera al “amor propio” como la relación que “tenemos con nosotras mismas”. En este sentido explica que es conocerse y aceptarse tal como se es, que no implica pensar en la perfección, sino en poder reconocer las imperfecciones sin dejar de valorarse.

Beatriz Pujante, explica que existe una creencia que dice “si no te querés, quién te va a querer” y está relacionada a que si existe un problema de confianza propio, puede afectar la relación con alguien más, ya que una persona puede ser amada incluso si ella no se quiere en ese momento.

Aunque una relación no se inicia con todos los problemas personales resueltos, la psicóloga considera que si se enfoca bien, una pareja puede ser una oportunidad de crecimiento y evolución en equipo. “Al no tener amor propio, es que tendemos a depender de nuestra pareja y es más fácil que caigamos en una relación donde no nos valoran y hacen daño... El amor propio es el origen de todo tu amor.”, explicó.