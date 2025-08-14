Quién es Juan Carlos Florián, el exactor de cine para adultos que ahora es ministra en Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, eligió a Juan Carlos Florián para dirigir el Ministerio de Igualdad y Equidad, una decisión que produjo un fuerte debate político y social en el país. La polémica gira en torno a su pasado como actor de contenido para adultos, un hecho nacionalmente reconocido durante su gestión como viceministro de Diversidades.

¿Quién es Juan Carlos Florián?

Politólogo egresado de la Universidad Javeriana y con maestría en comunicación política por la Universidad de Lleida, Florián es una figura destacada en la política de inclusión. Fue el primer subdirector de Asuntos LGBTI en la Secretaría de Integración Social de Bogotá y viceministro de Diversidades desde febrero de 2025.

En agosto de 2025 fue nombrado oficialmente Ministro de Igualdad, sucediendo al antropólogo Carlos Rosero, a quien Petro le dijo la frase que también fue viral: “Y a mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir un actor porno que creo el sindicato de trabajadores sexuales”.

Prefiere que le digan “Ministra”

En Colombia se viralizó en las últimas horas una entrevista que le realizaron en el pódcast A Pelo, cuando los periodistas recibieron a Juan Carlos Floriá como “señor ministro” y Florián refutó el pronombre masculino, diciendo “señorita ministra”, entre risas.

“Hay muchas cosas que me parecen para aclarar. Arranquemos por el tema del pronombre y por qué te estás nombrando en femenino”, indicó el periodista, a lo que Florián respondió: “Me nombro en femenino porque soy una persona y porque soy una marica. Yo no soy gay, respeto mucho, yo soy una marica y por eso hablo en femenino”.