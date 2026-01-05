Nicolás Maduro habló por primera vez ante juez estadounidense: “Soy inocente”

Nicolás Maduro se declaró inocente este lunes al comparecer por primera vez ante un juez federal de Nueva York, en una causa por presunto narcotráfico. “Soy inocente, soy un hombre decente”, afirmó ante el tribunal, tras todo lo ocurrido el fin de semana en Venezuela.

El exmandatario ingresó al juzgado vestido con ropa de presidiario y saludó a sus abogados antes del inicio de la audiencia. Para seguir las intervenciones, utilizó auriculares con traducción simultánea.

Vestía camisa naranja, sobrecamisa azul, pantalones beige y zapatillas naranjas. A pocos asientos de distancia se encontraba su esposa, Cilia Flores, con indumentaria de prisión similar.

La audiencia y la declaración de Maduro

Al ingresar el juez a la sala, Maduro se puso de pie y se le solicitó que confirmara su identidad, lo que hizo ante el tribunal.

En sus primeras declaraciones públicas desde su traslado a Estados Unidos, sostuvo que es el presidente de Venezuela y que fue capturado en su casa de Caracas.“No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país”, reiteró.

Durante la audiencia, mientras el fiscal y el juez dialogaban, Maduro se movía en su asiento y se inclinaba para revisar documentos junto a su abogado. Tanto él como su esposa hablaron en español y sus palabras fueron traducidas.

Cilia Flores también negó los cargos

La atención del tribunal se centró luego en Cilia Flores, a quien se le pidió que se pusiera de pie y confirmara su nombre.“Sí, soy Cilia Flores Maduro, soy la primera dama de Venezuela”, declaró.

Flores también se declaró inocente de los cargos y aseguró ser “completamente inocente”, según quedó registrado en la audiencia.

El juez informó a ambos que tienen derecho a consultar con funcionarios consulares y les preguntó si habían comprendido esa aclaración.“Sí, lo entendemos y nos gustaría que se realice una visita consular”, respondió Maduro. El magistrado confirmó que se organizará.

La causa continuará con nuevas instancias judiciales en Nueva York. La próxima audiencia será el 17 de marzo, según informó The New York Times.