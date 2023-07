Imágenes estremecedoras: el instante en el que un grupo de turistas debe huir cuando entra en erupción un volcán

Con la reciente erupción del volcán Litli Hrutur en Islandia, se dieron a conocer imágenes de un fenómeno similar sucedido en Nueva Zelanda, años atrás, pero donde murieron 22 turistas.

La erupción del volcán Fagradalsfjall en Islandia el 10 de julio de 2023. (Foto AP/Marco Di Marco)

El reciente suceso natural de Islandia ocurrió el pasado lunes, en un volcán que está situado a tan solo 30 kilómetros de la capital del país, Reikiavik. En esta oportunidad y por el momento, no hubo que lamentar pérdidas ni materiales ni humanas.

Las angustiantes imágenes de la erupción del volcán en Nueva Zelanda

Si bien el trágico evento tuvo lugar hace cuatro años, las imágenes se viralizaron recientemente, y causan estupor por la intensidad de las mismas.

El video en cuestión toma el momento exacto de la erupción de un volcán en White Island que dejó 22 muertos de un total de 47 personas que estaban en la isla. Incluso, unos 18 turistas que caminaban en las cercanías del cráter debieron huir repentinamente.

Se puede apreciar el instante en que se desprende humo blanco del cráter junto con una gran explosión.

Inmediatamente, algunos turistas ataviados de cascos amarillos, sacaron sus teléfonos celulares para grabar el fenómeno natural. Es para ese momento que los guías del grupo les piden a los turistas que se escodan tras unas rocas antes de salir corriendo despavoridos.

Además de los 22 muertos, la mayoría de los sobrevivientes acabó con heridas y quemaduras importantes. Los fallecidos eran de nacionalidad australiana en su mayoría (14), cinco estadounidenses, dos neozelandeses y un alemán.

Juicio a la empresa de turismo que vendió el tour hacia el volcán

A raíz de lo sucedido, las imágenes de esa tragedia se viralizaron en las cercanías del juicio que harán los sobrevivientes contra la empresa de turismo que promocionó la excursión.

Se trata de Andrew, James y Peter Buttle, propietarios de la isla y dueños de la empresa Whakaari Management Ltd, junto con los operadores turísticos ID Tours NZ Ltd. y Tauranga Tourism Services Ltd, que deben afrontar el juicio en cuestión.

Entre los alegatos, la fiscal Kristy McDonald afirma que los turistas no fueron advertidos de forma suficiente sobre los riesgos que corrían, y sobre las medidas de seguridad que debían tener. Cabe destacar que el volcán en cuestión es de los más activos del país oceánico.

McDonald lanzó: “No se les dio la oportunidad (a los turistas) de tomar alguna decisión sobre si querían correr el riesgo de caminar hacia el cráter de un volcán activo e impredecible que había entrado en erupción en 2016″.

“El negocio del turismo en Whakaari era un negocio arriesgado. Involucraba recorridos a un volcán activo, llevando a la gente al corazón del cráter en circunstancias en las que nadie podía predecir cuándo podría ocurrir una erupción, y si ocurría una erupción, era probable que aquellos en Whakaari murieran o sufrieran lesiones muy graves”, cerró la fiscal.