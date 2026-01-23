Vuelve el Servicio Militar en Argentina: cuáles son las condiciones y de cuánto es el sueldo para los soldados

El Servicio Militar Voluntario (SMV) se consolida como una alternativa para quienes buscan formación, empleo formal y experiencia laboral dentro de las Fuerzas Armadas. A diferencia del antiguo servicio obligatorio, se trata de un programa optativo, con inscripción abierta durante todo el año y condiciones reguladas por el Ministerio de Defensa.

El régimen combina capacitación militar, trabajo remunerado y beneficios sociales, y está orientado a jóvenes que deseen adquirir disciplina, oficios y experiencia aplicable tanto dentro como fuera del ámbito militar.

¿Qué es el Servicio Militar Voluntario?

El SMV es un programa no obligatorio que permite a ciudadanos argentinos incorporarse a unidades del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea para cumplir funciones tácticas, logísticas o administrativas, según el perfil del aspirante y las necesidades de cada fuerza.

Luego de aprobar el Curso de Admisión, el postulante firma un compromiso de servicio por dos años, con la posibilidad de renovarlo una sola vez. El límite de permanencia es hasta los 28 años.

Requisitos para ingresar al Servicio Militar Voluntario

Para postularse, los interesados deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener entre 18 y 28 años .

Ser argentino nativo, por opción o naturalizado .

Ser soltero (se permite tener hijos o personas a cargo).

Haber completado los estudios primarios .

No registrar antecedentes penales ni contravencionales .

Aprobar un examen psicofísico obligatorio.

Estos requisitos son comunes a todas las fuerzas, aunque pueden existir evaluaciones complementarias según el destino asignado.

Documentación necesaria para la inscripción

Al momento de iniciar el trámite, se debe presentar:

Solicitud de inscripción con foto color 4x4 .

Fotocopia del DNI actualizado.

Partida de nacimiento .

Certificado de estudios .

Constancia de CUIL.

La inscripción se realiza de manera presencial en los Centros de Incorporación Zonal, distribuidos en todo el país.

Beneficios del Servicio Militar Voluntario

El régimen ofrece una serie de beneficios laborales y sociales:

Sueldo mensual , aguinaldo y aportes jubilatorios.

Cobertura médica y obra social.

Capacitación en defensa, oficios y tareas técnicas .

Experiencia laboral formal y formación en disciplina y trabajo en equipo.

Posibilidad de continuar estudios durante el servicio.

Adquisición de hábitos y competencias útiles para la vida civil.

¿Cuánto cobra un soldado voluntario?

Según los valores vigentes a diciembre de 2025, los haberes son los siguientes:

Soldado voluntario de primera categoría : $659.720.

Soldado voluntario de segunda categoría: $610.510.

Los montos del salario incluyen beneficios laborales y aportes previsionales, y pueden actualizarse según las escalas salariales del sector público nacional.

¿Cómo inscribirse al Servicio Militar Voluntario?

La inscripción al SMV está abierta todo el año. Los interesados deben:

Presentarse en el Centro de Incorporación Zonal más cercano a su domicilio.

O comunicarse a través de los canales oficiales del Ministerio de Defensa.

Desde el organismo recomiendan informarse únicamente por vías oficiales para evitar confusiones o interpretaciones erróneas sobre el carácter voluntario del programa.