Salario mínimo, vital y móvil: cuánto vas a cobrar este enero 2026.

El Gobierno nacional fijó el salario mínimo, vital y móvil en $341.000 a partir de enero de 2026, mediante una resolución oficial, tras el fracaso de las negociaciones en el marco del Consejo del Salario.

La decisión fue adoptada por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, tiene vigencia en todo el territorio argentino y quedó formalizada a través de la Resolución 9/2025.

El esquema definido establece incrementos progresivos que se aplican desde noviembre de 2025 y se extenderán hasta agosto de 2026. En ese marco, el haber mínimo se elevó de $334.800 en diciembre de 2025 a $341.000 en enero de 2026, con actualizaciones mensuales previstas hasta completar el cronograma.

Escala de montos:

Diciembre 2025: $334.800

Enero 2026: $341.000

Febrero 2026: $346.800

Marzo 2026: $352.400

Agosto 2026: $376.600

Pese a la actualización dispuesta por el Gobierno, diversos relevamientos alertan sobre el deterioro del poder de compra del salario mínimo.

De acuerdo con un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, el SMVM registró una pérdida real acumulada del 36% entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, con una caída del 8% únicamente en el último año.

El análisis advierte además que el ingreso mínimo actual se encuentra, en términos reales, por debajo de los valores de 2001 y equivale a apenas un tercio del pico histórico alcanzado en 2011.

Cuáles son los planes sociales dónde influye el sueldo mínimo vital y móvil

La actualización del salario mínimo vital y móvil tiene efectos directos sobre distintos programas sociales y políticas públicas, ya que es tomado como parámetro clave para su cálculo y aplicación:

Prestación por Desempleo: se ajusta de forma automática en función del nuevo piso salarial.

Becas Progresar: el ingreso del grupo familiar del beneficiario no puede exceder el equivalente a tres salarios mínimos.