Un elefante marino bebé apareció en un campo ubicado sobre la ruta 11, cerca de la localidad bonaerense de Punta Indio. El animal se instaló en un bebedero para vacas y fue rescatado por guardaparques provinciales.

“Cuando fui hasta el lugar y lo vi cerca de la bebida, no podía creer. Hemos visto ballenas y delfines muertos, que llegaban por efecto de la marea. Pero la aguada está a unos 2000 metros de la costa, la única forma que pudo haber llegado hasta allí es por el canal aliviador”, dijo Gervaio Sáenz Valiente, propietario del campo.

Fue el productor quien llamó a los guardaparques provinciales para que ayudaran al animal. Le pidieron que “no lo toquen, no le griten, no lo asusten, ni lo alimenten y que solo agarren dos maderas y que las golpeen entre sí, con golpes secos, para que de a poco encare en dirección al río”.

Los dos hijos de Gervaio, Agustín y Nicolás, ayudaron a su papá a mover al animal, pero en un momento el elefante decidio quedarse quieto. Guastavo contó que el animal “simulaba estar cansado. Se revolcaba en el barro que había en un charco, para sacarse la enorme cantidad de mosquitos que había y se plantó”.

Finalmente los guardaparques llegaron al lugar para devolverlo a su hábitat natural pero se encontraron con que el animal había desaparecido. Según contó LM La Marea, al otro día, Gervaio volvió a dirigirse hacia las bebidas y le pareció extraño que una de las aguadas estaba repleta de vacas tomando agua y en la otra solo había una vaca, que de costado trataba de arrimarse.

“Cuando me aproximé, vi cómo la vaca que intentaba tomar agua reculaba una y otra vez. Vaya sorpresa, lo encontré metido y estirado de punta a punta en la batea de cemento repleta de agua, sin intención de salir, aun con los golpes secos de las dos maderas”, contó.

El productor volvió a llamar a los guardaparques: “Ya habían pasado varios días y parecía que se había aquerenciado en el lugar. Era su territorio y no estaba dispuesto a dejarlo. Y al margen que debía volver a su hábitat, yo necesitaba de mi aguada que hacía 15 días había logrado terminarla para un invierno que se viene muy seco en la zona. Para las vacas que tengo, con una sola bebida no me alcanza”.

Luego de la búsqueda, los guardaparques lograron llevarse al animal devuelta a las playas de San Clemente del Tuyú.“Según me dijeron, era un pichón de ocho meses que aún se amamanta, que puede mantenerse varios días sin alimentarse, por las reservas de grasa que tiene su cuerpo y que se habría perdido de la manada”, finalizó el productor.