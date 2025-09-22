Vía País celebra su noveno aniversario como una de las redes de noticias más grandes de Argentina

Este 23 de septiembre, Vía País celebra nueve años de periodismo federal, consolidado como uno de los principales medios de comunicación del interior de Argentina.

Nacido en 2016 como una red de sitios locales, el medio cuenta hoy con más de 48 portales en capitales y grandes ciudades de todo el país, acercando a los lectores noticias internacionales, nacionales, locales e hiperlocales las 24 horas.

En estos 9 años Vía País ofrece periodismo nativo digital que crece junto a su audiencia.

Referentes en las redes sociales

Vía País se ha consolidado como referente en plataformas de redes sociales como Facebook, donde contamos con más de 24 Fanpages, siendo Vía País y Vía Córdoba ejemplos de nuestra gran comunidad.

El crecimiento es sostenido: según Comscore (julio 2025), Vía País se posicionó como el segundo medio nacional con mayor cantidad de visitantes únicos en el total digital, sumando tráfico web y redes sociales.

Aniversario Vía País

La redacción, nativa digital y distribuida en todo el país, también apuesta por el contenido audiovisual relanzando, en redes sociales como Instagram, videos con formato storytelling para narrar algunas de las noticias más importantes del día.

Contenido variados y especializado

Vía País apuesta al contenido especializado de diferentes índoles. Esto ha quedado claro con la cobertura de grandes eventos, tanto a nivel nacional como internacional a lo largo de estos años:

Además de su cobertura informativa, Vía País fortaleció sus verticales temáticos, como Por las redes, Gourmet, Streaming y Urbano, que en el último tiempo registraron un crecimiento exponencial de audiencia. Por eso también se logró estar presentes en coberturas especiales como recitales, festivales (Lollapalooza, Quilmes Rock, Cosquín Rock, entre otros), premiers de cine/series y entregas de premios.

El medio también cuenta con contenido original en diferentes secciones, como por ejemplo Historias de vida (que reúne entrevistas escritas a diversos personajes del país que han logrado superar obstáculos o destacarse en algún ámbito) y Made in Córdoba (donde visitamos empresas en Córdoba para conocer no solo sus historias, sino sus procesos productivos) con contenidos multiplataformas pensados para un consumo ágil desde smartphones y desktop.

Premios, reconocimientos y nuevos desafíos

En estos años, el medio obtuvo dos premios de la Asociación Internacional de Medios de Noticias (INMA) por Mejor iniciativa de innovación corporativa y Mejor marca de Latinoamérica, y participó activamente en proyectos de Meta (Facebook) y Google, explorando nuevos formatos audiovisuales.

También se sumó a iniciativas como Reverso y REDdes, junto a Chequeado, para combatir las fake news en las elecciones presidenciales de 2019 y durante la pandemia de Covid-19.

Se cumplen nueve años conectando a la Argentina con información federal.

Los periodistas de Vía País han participado de manera constante en congresos, cursos, talleres y charlas, fortaleciendo su desarrollo profesional y ampliando sus conocimientos en diferentes rubros, como lo es la Inteligencia Artificial, herramientas digitales y de producción de noticias.

En su noveno aniversario, Vía País reafirma su compromiso con el periodismo federal y de calidad, conectando a millones de argentinos con la información más relevante, minuto a minuto, desde cada rincón del país.