Universitarios y con polémicas acusaciones en su contra: quiénes son los 4 hijos de Nicolás Maduro

La vida, historia y caída de Nicolás Maduro tiene decenas de aristas para analizar y una de ellas es sin dudas su legado familiar. El exmandatario venezolano tiene 4 hijos, uno biológico y 3 hijastros, propios de Cilia Flores, quien también fue detenida junto al político.

Los 4 hombres hicieron carreras universitarias, solo uno está involucrado en política y dos de ellos fueron acusados de corrupción, gastos desmedids y hasta un posible vínculo con el narcotráfico.

Quién es el hijo biológico de Nicolás Maduro

El hijo biológico del expresidente es Nicolás Maduro Guerra, conocido como ‘Nicolasito’ y fruto del matrimonio con Adriana Guerra, con quien estuvo seis años.

El comunicado afirma que el operativo que derivó en la captura de su padre “amenaza la paz y la estabilidad internacional” y “pone en grave riesgo la vida de millones de personas”.

Nació en 1990, es economista y está involucrado en política. Actualmente es dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Fue el único de los cuatro que se pronunció tras la detención: “El objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación. No lo lograrán”.

Quiénes son los hijastros de Nicolás Maduro

Aparte de “Nicolasito”, están los tres hijo de Cilia Flores: Walter Gavidia Flores, Yosser Gavidia Flores y Yoswal Gavidia Flores.

Walter Gavidia Flores

El primero nació el 15 de diciembre de 1978 y se desempeña como juez noveno de primera instancia del área Metropolitana de Caracas, en funciones de juicios penales.

A su vez, Yosser Gavidia Flores es el segundo hijo de Cilia con su primer esposo, Walter Gavidia Rodríguez. Yosser nació en 1988 y Estudió Derecho en la Universidad Santa María (USM), en Caracas.

Yoswal Gavidia Flores.

Por último, Yoswal Gavidia Flores es el tercero y tiene la misma edad que su hermanastro “Nicolasito”. Él estudió Comunicación Social, también en la Universidad Santa María.

De los hijastros, los dos fueron señalados por corrupción, gastos desmedidos y lujosos, a la vez que se presume que han tenido cierto vínculo con el narcotráfico. En tanto, Yosser es el que mantiene un perfil más bajo y alejado de los medios, aunque para Estados Unidos forma parte de un entramado delictivo junto a sus hermanos.