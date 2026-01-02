Un turista argentino resultó agredido en Camboriú -al sur de Brasil- luego de quejarse del precio del choclo en la playa.

La tradición playera marca lo placentero que es comer un rico choclo mientras se difruta del sol y el mar. No es algo propio de los balnearios argentinos, sino que también se volvió un clásico en otros sitios, por ejemplo, en Brasil.

En ese marco, un turista argentino que vacacionaba con su familia compró el producto, pero no se quedó con las ganas de manifestar que el precio le parecía excesivo. Los comerciantes no tomaron a bien el reclamo y, en medio de una discusión, lo agredieron físicamente. Claro que las versiones son diferentes según quien lo cuente, aunque la gresca quedó registrada en un video.

Cuánto querían cobrarle el choclo al turista argentino agredido

La versión del argentino sobre lo ocurrido es que le habrían querido cobrar 150 reales ($40.000) por los choclos que compró. El precio le pareció demasiado alto y lo hizo saber, generando una discusión que terminó mal.

En la secuencia se ve cómo los comerciantes, identificados con remeras naranjas, le pegan entre varios al turista y hasta con una escoba. El argentino, por su lado, se defiende a manotazos.

Cerca del final del video, se ve como un vendedor de remera amarilla llega corriendo y le pega una patada en la espalda al argentino, tirándolo al suelo.

La versión de los vendedores

La hija del vendedor involucrado en el conflicto publicó un descargo en redes sociales contando su versión de los hechos. En ese marco, indicó que el argentino se acercó “acusando a la familia de robo” y que “llamó ladrones” a los encargados.

Según la mujer, el turista estaba muy alterado y fue el primero en actuar violentamente: le pegó a su madre. Esa agresión generó la reacción del resto de la familia y de los empleados. “Él la estaba insultando y le pegó una cachetada a mi mamá. Ella se agachó, pero aun así le golpeó la cabeza. No somos ladrones, sólo nos defendemos”, escribió la chica.

Además, en cuanto al cobro, aseguró que el monto que debía pagar el argentino era de 30 reales (8000 pesos) y no 150 como dijo él. Agregó que cuenta con los comprobantes para que quede demostrado.