Cuánto cuesta un choclo en las playas de Brasil para los turistas en el verano 2026.

Con el inicio de la temporada de verano 2026, muchos argentinos ya comenzaron a planificar su descanso y, a diferencia de años anteriores, Brasil aparece como uno de los destinos más elegidos para disfrutar del mar.

En ese contexto, un video que se volvió viral en TikTok encendió el debate al mostrar que los precios para comer en la playa pueden variar según se trate de turistas o residentes locales.

Esto es lo que cuesta un choclo para los turistas en Brasil

“Hoy les voy a comprobar el ‘para el turista es más caro’”, mencionó al inicio del clip la usuaria @la.argentina.trucha, dando paso a una comparación de precios que no tardó en generar repercusión en redes sociales.

Luego, la joven se acercó a un vendedor ambulante y, hablando en portugués, le consultó el valor del choclo. “Está 20 reales”, fue la respuesta del hombre.

Más tarde, la tiktoker volvió a acercarse al mismo vendedor y le hizo exactamente la misma pregunta, pero esta vez en castellano: “¿Cuánto está el choclo?”. La respuesta fue distinta: “Está en todos lados igual, uno sale 30 y la promo es 2 por 50 reales”.

La diferencia de precios no pasó inadvertida y generó la inmediata reacción de la joven, que se mostró indignada ante la situación. “No lo puedo creer”, expresó en el video, dejando en evidencia su sorpresa y malestar.

El episodio reavivó el debate entre los turistas argentinos que eligen Brasil como destino de verano, poniendo en foco una práctica que muchos aseguran haber vivido: precios más altos para quienes no son locales. El video se viralizó rápidamente y abrió la discusión sobre la necesidad de informarse, comparar valores y preguntar siempre antes de comprar, para evitar sorpresas y disfrutar las vacaciones sin sobresaltos.