Tragedia en Santa Clara de Mar: una inexplicable ola gigante causó la muerte de un turista y hay varios heridos

Un fenómeno inesperado y sin explicación tuvo lugar esta tarde en Santa Clara del Mar, cuando se formó una ola gigante que arrasó con todo a su paso. A raíz de lo acontecido, una persona murió y unas 30 resultaron heridas.

La localidad más poblada del partido bonaerense de Mar Chiquita fue víctima de un inexplicable episodio esta tarde, que también tocó Mar del Plata y Camet, aunque la peor parte se la llevó la primera ciudad balnearia.

Testigos y guardavidas relatan con claridad que, de repente, “el mar se retiró para darle paso a una ola gigante que se llevó todo”. Según consigna el periodista Mauro Szeta en su cuenta de X, la víctima fatal resultó “luego de que la ola lo arrojara contra las rocas”.

Por su lado la periodista de TN Sofía Giménez, que estaba en el lugar, contó: “Estabas en la orilla y el agua te llegaba por arriba del cuello. La gente no podía salir. Los guardavidas no daban abasto. Había muchos niños”.

“Nunca vimos algo así”

Uno de los guardavidas habló con TN para contar en primera persona lo ocurrido. Dijo que se trató de “un fenómeno nunca visto”. “No estamos acostumbrados a tenerlo acá, no sin una sudesta o un movimiento puntual. De la nada, que se retire el mar y aparezca (la ola)... Tuvimos que meternos a sacar 5 o 6 personas, cuando las sacamos, empezó a entrar de nuevo el agua y tuvimos que sacar a la gente mayor que estaba en el sector de piedrs también. Salimos con el agua a la cintura, un poco más", relató.

Pero no era todo lo que ocurriría, la parte más extraña llegó después: “Cuando se volvió a retirar el mar, que ya habíamos sacado a toda la gente del agua, se armó un remolino en el medio del mar, se puso color negro horrible. Fue tremendo. Se hizo un remolino. Un fenómeno muy extraño, no lo hemos visto nunca”.

Durante lo sucedido, la playa estaba llena de gente, tanto dentro del mar como afuera. Defensa Civil pidió que se evacuara la playa por la posibilidad de que “haya otra ola”. Además del hombre fallecido y la treintena de heridos, hay una persona que está en muy grave estado, según trascendió.