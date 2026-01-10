Las imágenes del fenómeno climático que sorprendió a un pueblo de Córdoba

Desde las primeras horas del viernes 9 de enero, vecinos de un pueblo de Córdoba hablaron en las redes sociales de un video que muestra un fenómeno climático. Las imágenes se viralizaron rápidamente en la provincia y sorprendieron a la comunidad.

Video: un fenómeno climático sorprendió a un pueblo de Córdoba

El hecho se registró en paralelo a las intensas precipitaciones que cayeron en La Cumbrecita, en el Valle de Calamuchita. Uno de los cerros en la región se oscureció por una nube que, con la ayuda del viento, adoptó una forma similar a la de un remolino.

@laradio.vgb fue uno de los medios de comunicación de la región que compartió el video que trascendió las redes sociales. Mientras que, en un comentario de un posteo de La Voz, un usuario deslizó que el fenómeno era un “vórtice orográfico estacionario”.