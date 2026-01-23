Suben las temperaturas en Buenos Aires: cuándo empieza el calor de hasta 34°.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires y anticipó una nueva ola de calor, con marcas térmicas que superarán los 33 grados y llegarán hasta los 35° el martes 27 de enero, que se perfila como la jornada más sofocante de la semana.

Intenso día de calor en el última dia del 2025. (José Gabriel Hernández / La Voz)

De acuerdo con los expertos, el ascenso de la temperatura comenzará a notarse con mayor intensidad desde este viernes 23, cuando la máxima trepará a los 33°, con cielo parcialmente nublado. A partir de allí, el calor se mantendrá durante varios días seguidos.

Así estará el clima durante el fin de semana

Viernes 23: la temperatura oscilará entre los 24° de mínima y los 33° de máxima, con cielo parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada. Hacia la tarde y la noche se prevén vientos del noreste y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Sábado 24: se espera una mínima de 26° y una máxima de 34°, con cielo parcialmente nublado. Los vientos soplarán del norte y noreste, con intensidades que irán de 13 a 31 km/h.

Este martes, jornada de intenso calor en la ciudad de Córdoba. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Domingo 25: el termómetro marcará una mínima de 24° y una máxima de 34°, bajo un cielo parcialmente nublado. Durante la madrugada y la mañana podrían presentarse ráfagas de hasta 50 km/h.

¿Cuándo llega el respiro del calor en la Ciudad?

Aunque el calor continuará presente, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un leve respiro térmico para el miércoles 28 de enero, jornada en la que la temperatura máxima se ubicará cerca de los 30°.

Durante ese día el cielo permanecerá parcialmente nublado y dará comienzo a un período con condiciones algo más moderadas, luego de varios días consecutivos de calor intenso en la Ciudad.