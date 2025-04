¿Se puede tener fiebre tifoidea y no saberlo? Esta enfermedad tiene en alerta a la Argentina.

En medio de la alarma por el brote de fiebre tifoidea detectado recientemente en Ciudadela, Buenos Aires, una pregunta preocupa a muchos: ¿es posible tener fiebre tifoidea y no saberlo? La respuesta es sí, y eso es lo que vuelve a esta enfermedad potencialmente peligrosa y difícil de contener.

Una amenaza que puede pasar desapercibida

La fiebre tifoidea es una enfermedad causada por la bacteria Salmonella Typhi, que se transmite principalmente a través del consumo de agua o alimentos contaminados. En muchos casos, los síntomas se desarrollan de forma gradual y pueden confundirse con un cuadro gripal o una gastroenteritis común.

Algunas personas infectadas pueden ser portadoras asintomáticas, es decir, tienen la bacteria en su organismo pero no presentan síntomas. Esto significa que podrían contagiar a otros sin saberlo.

¿Cuáles son los síntomas?

Aunque en algunos casos puede pasar desapercibida, en otros provoca síntomas que deben encender las alarmas. Según las autoridades sanitarias, un caso sospechoso de fiebre tifoidea se caracteriza por:

Fiebre alta persistente (más de 38°C durante al menos tres días)

Dolor abdominal

Diarrea o, en algunos casos, constipación

Malestar general

Pérdida de apetito

Si estos síntomas se presentan sin una causa aparente, se recomienda consultar de inmediato al médico y realizar estudios de laboratorio.

El riesgo de no tratarla

La fiebre tifoidea puede ser mortal si no se trata a tiempo. Además, si no se completa el tratamiento antibiótico indicado, la bacteria puede permanecer en el cuerpo y seguir diseminándose. Por eso, los médicos advierten que no se debe minimizar ningún síntoma, especialmente en zonas donde se haya reportado un brote.

Cómo protegerse

Ante la sospecha de contagio, las recomendaciones clave son: