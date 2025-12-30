Se cumplen 21 años de Cromañón: familiares y sobrevivientes marchan y realizan una misa conmemorativa

Familiares de las víctimas y sobrevivientes de la masacre de República Cromañón, uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente del país, protagonizarán este martes distintas actividades al cumplirse 21 años de la tragedia que dejó 194 muertos y más de 1.400 heridos.

En declaraciones a la agencia Noticias Argentinas, Fabiana Puebla, una de las sobrevivientes que estuvo presente la noche del 30 de diciembre de 2004, detalló el cronograma previsto para este martes. Según explicó, a las 18 se celebrará una misa en la Catedral Metropolitana.

Homenaje a las víctimas de Cromañón a 20 años.

Más tarde, a las 19.30, está prevista una movilización que partirá desde Plaza de Mayo rumbo al Santuario de Cromañón. En tanto, desde las 20.30 se llevará a cabo un acto central en memoria de las víctimas fatales.

La jornada conmemorativa incluirá también propuestas culturales y musicales. En la esquina de Mitre y Ecuador se presentarán en vivo el cantante Sebas Fernández, la cantora Ferni y la banda Vamos Negrita. Además, desde la organización No nos Cuenten Cromañón informaron que otros artistas participarán de actividades previstas en el estadio Malvinas Argentinas, en el barrio porteño de La Paternal.

Cromañón, una de las tragedias más dolorosas de la historia argentina

República Cromañón era un local emblemático del circuito del rock argentino, un espacio donde numerosas bandas dieron sus primeros pasos. La noche del 30 de diciembre de 2004 estaba programada la presentación de Callejeros, un grupo que atravesaba un momento de crecimiento. El lugar se encontraba colmado de público y las condiciones de seguridad, que debían ser estrictas, no se respetaron, lo que derivó en una tragedia pocas horas antes de la medianoche.

Durante el show de la banda encabezada por Patricio Fontanet, el encendido de una bengala provocó que parte del techo se incendiara, desatando lo que se convertiría en la peor tragedia de la música en la historia argentina.

Con el correr de las horas y las investigaciones posteriores, se determinó que el fuego no fue el único factor determinante. En el boliche había alrededor de 3.500 personas, cuando la capacidad máxima autorizada por el Gobierno de la Ciudad era de apenas 1.031. Además, la habilitación del local se había otorgado sobre la base de planos que no reflejaban la estructura real del edificio.

El establecimiento presentaba múltiples irregularidades: las salidas de emergencia estaban clausuradas y cerradas con candado, los matafuegos y la manguera contra incendios no funcionaban y no existía un plan de evacuación adecuado.

Omar Chabán (DyN)

Por estos hechos, Omar Chabán, dueño de Cromañón, fue señalado como uno de los principales responsables junto con el Gobierno porteño encabezado entonces por Aníbal Ibarra. Tras el juicio, Chabán fue condenado a diez años y nueve meses de prisión.

Los integrantes de Callejeros también recibieron condenas que oscilaron entre los cinco y siete años. Patricio Fontanet fue sentenciado a siete años de cárcel, el baterista Eduardo Arturo Vázquez a seis, y el resto de los músicos a cinco años. En tanto, el escenógrafo Horacio Cardell fue condenado a seis años, al igual que Raúl Villarreal, colaborador del boliche.