El 30 de diciembre de 2004 quedó marcado como una fecha dolorosa para los argentinos. Durante un concierto de la banda de rock Callejeros en el local “República Cromañón”, una bengala lanzada en el interior provocó un enorme incendio. Más de 20 años después, la historia fue llevada a la pantalla chica en formato serie para una reconocida plataforma de streaming.

El fatídico sucedo provocó la muerte de 194 personas y al menos 1,432 heridos. Por tanto, los familiares hicieron un movimiento que generó un cambio a nivel político y cultural, como un juicio político para despedir al jefe de Gobierno de ese entonces y el estudio de los boliches.

Actualmente, la tragedia de Cromañón es recordada como una de las peores catástrofes no naturales en Argentina. Es por ello que Prime Video realizó una serie sobre lo sucedido, para recordar a todas las víctimas de la tragedia. “Cromañón es una historia de solidaridad. Fueron jóvenes ayudándose entre sí en una situación desesperante y, lamentablemente, no recibieron el reconocimiento que merecían”, señaló Olivia Nuss, la protagonista de la serie.

De qué trata la serie Cromañón

“Cromañón” narrará la tragedia ocurrida en el recital. Para ello, la historia será contada desde la perspectiva de Malena, una joven de 19 años que sueña con convertirse en artista. “¿Cuál sería tu superpoder favorito si tuvieses uno?”, le preguntó un joven a la protagonista en el tráiler, a lo que contestó: “Cantar, cantar”.

El 30 de diciembre, la adolescente decide ir al recital de la banda “Callejeros” con su grupo de amigos cuando ocurre la tragedia. “Bienvenidos a República Croñamón”, habría dicho el cantante de la banda previo al incendio.

Salió el primer tráiler de la serie sobre la tragedia de Cromañón

Malena logró sobrevivir al accidente, pero perdió a muchos de sus seres queridos. A causa de ello, decidió dejar su barrio y alejarse de todo lo sucedido. Sin embargo, cuatro años después, siente que es el momento de regresar, enfrentarse a su pasado y liberarse de la culpa que la persigue por haber sido una de las sobrevivientes.

Reparto de la serie Cromañón

Olivia Nuss.

José Giménez Zapiola – El Purre (Entrelazados, Go! Vive a tu manera).

Toto Rovito (Blondi; Argentina, 1985).

Soledad Villamil (El secreto de sus ojos, Corazón loco).

Luis Machín (Lennons, Diciembre 2001).

Paola Barrientos (Casi Muerta, Yo nena, Yo princesa).

Carolina Kopelioff (Supernova, Soy Luna).

Kevsho (Entrelazados)

Alan Madanes (Bia, Freeks)

Lautaro Rodríguez (Buenos Chicos, El Marginal)

Dani La Chepi (El Encargado, Enamorarte)

Antonia Bengoechea (Argentina, 1985; El clan).

Dónde ver la serie de Cromañón

“Cromañón” se estrenó este 8 de noviembre de 2024 por Prime Video. La serie contó con ocho capítulos de aproximadamente 30 horas de duración, que buscan representar los momentos previos al incidente, el momento de la tragedia y el proceso de investigación que derivó en los primeros juicios en 2008.

