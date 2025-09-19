¿Se cancelan todos los shows del sábado 20 de septiembre en Buenos Aires? Qué va a pasar con el clima el fin de semana

El invierno se niega a irse y la primavera llegará con lluvia. El clima amenaza con complicar la agenda cultural de este fin de semana en Buenos Aires. Con pronósticos que anticipan lluvias, tormentas y fuertes ráfagas de viento, varios organizadores evalúan la posibilidad de suspender o reprogramar shows al aire libre, mientras el público permanece en vilo a la espera de confirmaciones oficiales.

Los shows que más pueden verse complicados son los que son al aire libre, como lo es el concierto de El Cuarteto de Nos el sábado en el estadio de Ferro y la inauguración del Camping Festival en el Planetario que era gratuita y contaba con nombres como Nathy Peluso, ambos shows programados para este sábado 20 de septiembre. Todavía hay que esperar a la confirmación de cada una de las productoras.

Cómo va a estar el clima este fin de semana

Este viernes la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA amanecieron con cielo mayormente nublado, viento leve del norte y una temperatura mínima de 16°C. Aunque se creía que las primeras horas del día se presentarían con baja probabilidad de lluvias, el ambiente húmedo anticipó la tormenta. Se espera una tarde nubosa y templada, con una máxima prevista de 26°C que podría sentirse más pesada por la alta humedad.

Hacia el atardecer se espera un ingreso de viento desde el Río de la Plata, lo que aumentará la nubosidad y la chance de algunas lloviznas o chaparrones aislados durante la noche, cuando la temperatura rondará los 18°C.

Lluvia y tormenta en la ciudad de Buenos Aires , Argentina Gente con paraguas Zona de Palermo Foto Federico Lopez Claro

Sábado: tormentas y descenso de temperatura

El sábado obligará a repensar cualquier plan al aire libre. La jornada comenzará con cielo cubierto, viento moderado del este y una mínima de 18°C, pero el termómetro apenas subirá hasta los 20°C. Durante la tarde, el avance de un frente frío incrementará las posibilidades de lluvias y tormentas, dando paso a un marcado descenso de temperatura hacia la noche, que cerrará con unos 14°C y precipitaciones intermitentes.

Domingo: viento, frío y picnic frustrado

El domingo se perfila como el día más complicado del fin de semana. Se espera una mañana ventosa con mínima de 11°C, sensación térmica más baja por el viento fuerte del sudeste y probabilidad de chaparrones. Aunque la tarde podría ser algo menos inestable, el cielo seguirá mayormente nublado y la máxima no superará los 17°C. Las tradicionales reuniones al aire libre, especialmente las de estudiantes, deberán buscar refugio bajo techo.

La semana que viene: la primavera llega con perfil bajo

El equinoccio de primavera ocurrirá el lunes a las 15.19, momento en el que el día y la noche tendrán la misma duración. Sin embargo, el debut de la nueva estación será discreto, con amaneceres frescos de 10°C y tardes algo más templadas, además de la posibilidad de lloviznas aisladas durante la noche del lunes.

En resumen, el fin de semana promete ser húmedo, ventoso y fresco, ideal para planes puertas adentro y para que el invierno, antes de despedirse, deje claro que todavía tiene algo para decir.