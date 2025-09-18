Las 12 provincias con alerta meteorológica por tormentas y viento Zonda en Argentina

Este jueves 18 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emitió una alerta meteorológica naranja y amarilla por tormentas, lluvias y fuertes ráfagas de viento en distintos puntos del país. En total, son 12 las provincias del país que se encuentran bajo advertencia. Además, de algunos sectores con riesgo por lluvias persistentes y viento Zonda.
Dónde rige la alerta naranja
El aviso por la mayor intensidad, de nivel naranja, se da en el sureste de La Pampa y al noreste de Río Negro, donde se esperan fuertes tormentas con gran caída de agua en ciertos períodos cortos, intensa actividad eléctrica, ráfagas y hasta posible caída de granizo.
Zonas con alerta amarilla en Argentina
La alerta de nivel amarillo afecta a las siguientes regiones de Argentina.
- Sur de Buenos Aires
- Norte y este de Río Negro
- Centro y oeste de La Pampa
- Sur y centro de San Luis
- Este de Mendoza
- Centro y norte de Entre Ríos
- Centro y norte de Santa Fe
- Este de Santiago del Estero
- Oeste de Corrientes
- Chaco
- Centro y noroeste de Formosa
- Este de Salta
El SMN prevé tormentas de variada intensidad, con ráfagas intensas, lluvias abundantes y ocasional caída de granizo para estos lugares.
Lluvias y viento Zonda en la cordillera
También hay alerta amarilla por lluvias persistentes con acumulados de entre 20 y 30 milímetros en la cordillera de Neuquén y en el norte cordillerano de Chubut. Por su parte, el sureste de Mendoza se anticipa a la posible presencia y llegada del viento Zonda, con velocidades de 30 a 50 kilómetros por hora y ráfagas que hasta podrían llegar a los 70 km/h durante la tarde y la noche.
Cómo estará el tiempo en el AMBA
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), tendrá un ambiente templado e inestable, según lo que informó el SMN este jueves 18 de septiembre. La mínima fue de 16 y la máxima de 21 grados.