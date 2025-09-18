Las 12 provincias con alerta meteorológica por tormentas y viento Zonda en Argentina

Este jueves 18 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emitió una alerta meteorológica naranja y amarilla por tormentas, lluvias y fuertes ráfagas de viento en distintos puntos del país. En total, son 12 las provincias del país que se encuentran bajo advertencia. Además, de algunos sectores con riesgo por lluvias persistentes y viento Zonda.

Dónde rige la alerta naranja

El aviso por la mayor intensidad, de nivel naranja, se da en el sureste de La Pampa y al noreste de Río Negro, donde se esperan fuertes tormentas con gran caída de agua en ciertos períodos cortos, intensa actividad eléctrica, ráfagas y hasta posible caída de granizo.

Tormenta con lluvia y granizo

Zonas con alerta amarilla en Argentina

La alerta de nivel amarillo afecta a las siguientes regiones de Argentina.

Sur de Buenos Aires

Norte y este de Río Negro

Centro y oeste de La Pampa

Sur y centro de San Luis

Este de Mendoza

Centro y norte de Entre Ríos

Centro y norte de Santa Fe

Este de Santiago del Estero

Oeste de Corrientes

Chaco

Centro y noroeste de Formosa

Este de Salta

El SMN prevé tormentas de variada intensidad, con ráfagas intensas, lluvias abundantes y ocasional caída de granizo para estos lugares.

Lluvias y viento Zonda en la cordillera

También hay alerta amarilla por lluvias persistentes con acumulados de entre 20 y 30 milímetros en la cordillera de Neuquén y en el norte cordillerano de Chubut. Por su parte, el sureste de Mendoza se anticipa a la posible presencia y llegada del viento Zonda, con velocidades de 30 a 50 kilómetros por hora y ráfagas que hasta podrían llegar a los 70 km/h durante la tarde y la noche.

Cómo estará el tiempo en el AMBA

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), tendrá un ambiente templado e inestable, según lo que informó el SMN este jueves 18 de septiembre. La mínima fue de 16 y la máxima de 21 grados.