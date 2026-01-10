Reabre el Showcenter de Haedo: cómo será el nuevo shopping y cuando abrirá.

El perfil urbano de Haedo empezó a cambiar con el comienzo de las obras en el emblemático predio donde funcionó el ex Showcenter. Luego de años de indefiniciones y de operar de manera acotada bajo el nombre Al Oeste Shopping, el histórico polo de entretenimiento del oeste inicia una transformación profunda impulsada por el grupo IRSA.

La iniciativa apunta a devolverle el protagonismo que tuvo hace 30 años, con una propuesta actualizada que combina valores accesibles con espacios abiertos, opciones gastronómicas y nuevas experiencias para el público.

La intervención va mucho más allá de lo visual y forma parte de una estrategia integral que incluye una inversión que supera los 20 millones de dólares. El intendente de Morón, Lucas Ghi, recorrió el predio junto a autoridades de la desarrolladora para acompañar el inicio de las tareas, que ya generan empleo para cientos de trabajadores. El proyecto es considerado clave para el crecimiento del distrito, tanto por la reactivación de un espacio que había quedado obsoleto como por el fuerte impulso al empleo, con la expectativa de crear miles de puestos de trabajo cuando el complejo entre en funcionamiento.

La fecha de inauguración y el nuevo concepto del Showcenter: outlet, gastronomía y ocio

La inquietud que se repite entre los vecinos del oeste bonaerense ya tiene una definición concreta: de acuerdo con los tiempos que manejan las empresas constructoras y el municipio, la inauguración del renovado centro comercial se proyecta para el segundo tramo de 2026. La obra de refuncionalización total se extenderá por unos seis meses más e incluirá la intervención de los 75.000 metros cuadrados cubiertos del predio, que adoptará un formato de Premium Outlet. Bajo este esquema, marcas líderes de indumentaria, calzado y cosmética ofrecerán productos con rebajas permanentes, en línea con un modelo que ya demostró buenos resultados en otras zonas del Gran Buenos Aires.

El complejo contará con cerca de 50 locales, aunque la propuesta irá más allá de la oferta comercial tradicional. El proyecto apuesta a dejar atrás la lógica de espacio cerrado para dar paso a recorridos más abiertos, ágiles y actuales. A su vez, se conservará uno de los grandes atractivos que permitió sostener al predio en los últimos años: las 14 salas de cine de Showcase, que seguirán operativas y se potenciarán como un punto clave para convocar a jóvenes y familias en busca de propuestas de entretenimiento cerca de casa.

La oferta gastronómica ocupará un rol clave dentro del proceso de renovación. El clásico patio de comidas será reemplazado por un corredor culinario de mayor alcance, que combinará reconocidas cadenas de comida rápida con cafeterías de especialidad y restaurantes que apuesten a conceptos innovadores. La intención es que el ex Showcenter vuelva a consolidarse como un punto de encuentro social a lo largo de toda la jornada, y no únicamente como un espacio destinado a las compras. En esa misma línea, se mantendrá el complejo de pádel, una propuesta que ya cuenta con un público fiel en la zona.

En materia de entretenimiento, el espíritu recreativo que caracterizó al Showcenter en sus años de esplendor, con el bowling y las salas de videojuegos como grandes atractivos, se actualizará con propuestas acordes a los tiempos actuales. El plan contempla la incorporación de juegos interactivos y áreas de ocio que conecten con la nostalgia de quienes lo frecuentaron en los años 90, pero con tecnología y servicios de última generación. Con más de mil plazas de estacionamiento cubiertas y una ubicación estratégica sobre la avenida Gaona, el nuevo complejo apunta a recuperar su lugar como referencia del entretenimiento en el partido de Morón y su zona de influencia.