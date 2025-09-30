Ranking de los países donde los emigrantes son más felices en 2025: ¿está Argentina?

La web Internations.org presentó su informe 2025 Expat Insider, que revela los países donde los extranjeros viven más felices. El ranking mide la satisfacción de los expatriados en otras partes del mundo y destaca calidad de vida, integración social, y situación financiera como los puntos más importantes a la hora de emigrar.

Sorprendentemente, tres países de América Latina se quedaron con los primeros puestos: Panamá, Colombia y México. En el fondo contrario, Kuwait, Turquía y Corea del Sur, como los peores calificados.

Panamá, el gran elegido

Segundo año consecutivo para el país liderando el ranking mundial. El 94% aseguró estar conforme con su vida en ese país, y esa cifra lo coloca en lo más alto de la felicidad global.

Los puntos destacados de Panamá por el informe son: calidad de vida, transporte público accesible, facilidad para viajar y un entorno natural privilegiado.

Además, una gran parte de los extranjeros que llegan lo hacen para retirarse. El 35% de los encuestados está jubilado, y el promedio mundial es de 11%.

Una alemana residente en Ciudad de Panamá resumió: “Todo es muy relajado y los panameños son muy amables. Me siento segura en este país”.

Colombia y México completan el podio

En segundo lugar, apareció Colombia y ratificó su creciente atractivo internacional. Los expatriados sostuvieron que la calidez de la gente es notoria, el bajo costo de vida y las grandes oportunidades culturales que ofrece el país.

Bandera de Colombia.

México completa el podio y vuelve a aparecer entre los favoritos principalmente por su gastronomía, la amplia oferta de destinos turísticos y la facilidad para integrarse socialmente.

Paisajes increíbles de la Riviera Maya que no te podés perder en un viaje a México. (Foto: Gastón Sabena)

Los países peores valorados

En la otra punta del ranking, Kuwait se ubicó en el último lugar, seguido de Turquía. De todas maneras, lo que más llamó la atención fue la abrupta caída de Corea del Sur, que bajó 21 posiciones en apenas un año y quedó en el fondo de la tabla.