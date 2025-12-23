El breve temporal de este martes causó importantes daños en la Zona Norte del GBA. En ese contexto, el shopping Unicenter terminó inundado, con cientos de personas que compraban los regalos de Navidad empapadas y en crisis por lo agobiante de la situación.

Con los pasillos llenos de agua a causa de filtraciones y zonas anegadas, el centro comercial se vio en la obligación de limitar la operatoria en algunos sectores.

La zona de Martínez, en donde se ubica el shopping, fue uno de los lugares más afectados por el temporal que golpeó al Gran Buenos Aires, que trajo fuertes lluvias y granizo, en un lapso corto de tiempo pero muy potente en cuanto a cantidad de agua.

El momento más inoportuno para Unicenter

Entre las 17 y las 18 los planes de las personas que paseaban por el Unicenter terminaron pasados por agua, cuando una sorpresiva tormenta, con fuertes vientos y hasta granizo, impactó de lleno en el norte y oeste del conurbano bonaerense.

El tercer piso del shopping fue el lugar que más afectado se vio por las filtraciones de agua. Se podía ver cómo verdaderas cataratas iban llenando los pasillos.

Según trascendió, se inundó por lo menos un local de ropa -en donde el agua entraba por los plafones de luz- y se cayó una parte de la mampostería de un comercio de colchones. Asimismo, cedieron algunas placas del cielorraso de durlok en un pasillo.

En los videos que se viralizaron en redes sociales se observa la desesperación de los clientes como también a los trabajadores tratando de correr el agua y secar los pasillos con cualquier herramienta.

El desastre no se quedó solo en el shopping: en la Panamericana hubo autos tapados por el agua, además del caos lógico de no poder avanzar en medio del temporal.

La explicación de Unicenter sobre las inundaciones

“Se registraron filtraciones de agua en el tercer nivel del shopping, que afectaron algunos locales, producto del evento climático inesperado y de gran magnitud”, escribieron desde el shopping en un comunicado.

Ante esa escenario, se tomó la decisión “preventiva” de “acotar la operatoria de los sectores afectados” y de “los equipos técnicos” que trabajaban en el lugar en horas de la tarde.