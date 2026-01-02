Rige un alerta por presencia de tapiocas en la Costa Atlántica, esas pequeñas medusitas cuyo tamaño es inversamente proporcional a la molestia que generan.

Hacía muchas temporadas que no aparecían, pero este verano apuntan a ser protagonistas. Estos diminutos ejemplares se caracterizan por generar irritación y malestar entre los bañistas.

Qué hacer si te “pica” una tapioca: alerta por su presencia en la Costa Atlántica (Archivo).

Quienes veraneen esta temporada en la costa argentina deberán estar atentos y tomar precauciones. La principal contra que tienen es que son tan pequeños que resultan difíciles de identificar como para “escapar a tiempo”.

Qué son las tapiocas

Las Liriope tetraphylla son medusas de apenas un centímetro de diámetro, transparentes y con ocho tentáculos: de estos, cuatro contienen veneno.

Si bien habitan las aguas del Atlántico durante todo el año, cuando el calor se intensifica pueden acercarse a la costa. La reciente ola de calor extremo explica también su reaparición esta temporada.

Si bien no se puede decir que estos ejemplares “pican” como tradicionalmente hacen otras especies, provocan diversas reacciones cutáneas, como irritación por roce y la liberación de sustancias al tocar la piel.

Cuáles son los síntomas y qué hacer si me pica una tapioca

Los síntomas más comunes son:

Enrojecimiento

Escozor

Picazón persistente

Aparición de pequeñas lesiones eritematosas (manchas rojas) o papulares (pequeñas elevaciones) en la piel.

Invasión de tapiocas en la Costa Atlántica

Las zonas del cuerpo más afectadas suelen ser aquellas donde la piel es más delicada o donde la prenda de baño ejerce presión, como las axilas, los párpados, alrededor de la boca y, en hombres, la zona genital, cuando las medusas quedan atrapadas entre el traje de baño y la piel.

En caso de que aparezca ardor o marcas, se recomienda no frotar ni rascar la zona afectada. Esto puede empeorar la irritación y prolongar la molestia. Si se descubre que quedaron tentáculos adheridos a la piel, se deben retirar con suavidad y con pinzas o guantes. Se recomienda aplicar compresas frías en la zona afectada a intervalos regulares.

Además, se debe evitar limpiar la zona afectada con agua dulce, toallas, arena o cremas cosméticas: esto puede activar más toxinas o intensificar la liberación de toxinas residuales.

Se recomienda limpiar la zona con agua de mar o vinagre, ya que “inhibe el mecanismo de inyección del veneno de los tentáculos de la medusa”.

A su vez, se pueden utilizar analgésicos, antiinflamatorios, antihistamínicos, corticoides locales (espuma/aerosol) y/o sistémicos, y el tratamiento adicional de acuerdo a la gravedad de la lesión. Por supuesto, si los síntomas persisten, se agravan o si la reacción es significativa, es recomienda consultar con un médico.