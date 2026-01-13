Qué es un meteotsunami, la ola gigante que dejó un muerto y 35 heridos en Santa Clara del Mar

Un evento climático inusual tomó por sorpresa este lunes a numerosos turistas en la Costa Atlántica y terminó con consecuencias trágicas en Santa Clara del Mar. Allí, un joven de 29 años perdió la vida tras ser embestido por una ola de dimensiones extraordinarias que, de acuerdo con testigos, habría alcanzado los cinco metros de altura. En el mismo episodio, otro hombre sufrió un infarto y permanece hospitalizado.

El episodio fue identificado como un meteotsunami, una ola de gran magnitud provocada por alteraciones repentinas en la atmósfera y no por movimientos sísmicos. Se trata de fenómenos poco frecuentes y complejos de prever.

Qué es un meteotsunami, la ola gigante que causó un muerto en Santa Clara del Mar. (Foto: gentileza TN)

“Hay que hacer los estudios correspondientes para confirmarlo, pero todo indica que fue un meteotsunami”, señaló Fernando Oreiro, ingeniero de Mareas del Servicio de Hidrografía Naval.

“Son fenómenos que se registraron en otros momentos, no es tan extraño que ocurra estas variaciones. Pero nos sorprendió que haya sido de 5 metros de altura”, agregó.

Las fotos y grabaciones del instante en que la ola impactó contra la costa se difundieron con rapidez en redes sociales y reflejan el miedo de los turistas, que corrieron para salir del agua y ponerse a resguardo.

Quién era Yair Manno Núñez, el joven que murió en la tragedia en Mar Chiquita

Yair Manno Núñez murió en el acto tras impactar contra unas rocas y ser arrastrado por la fuerte ola. Tenía 29 años, era argentino, pero vivía en Francia hace ocho años.

El joven oriundo de Mar del Plata estaba visitando a su familia junto a su pareja francesa y dos amigos. En el momento de la ola gigante se encontraba pescando en la costa.

Yair era un jinete de caballos de reconocimiento internacional que aprovechó las vacaciones para viajar al país, reencontrarse con su familia y disfrutar del mar.

En 2024, el ranking mundial de la FEI Endurance Riders lo ubicó en el puesto 11 de los mejores jinetes del mundo. En sus redes sociales compartía fotos de su gusto por la naturaleza, los caballos y la vida al aire libre.

El titular de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, declaró tras la muerte de Manno Núñez: “Hay una persona, un joven, un varón fallecido, aparentemente fue pujado por el agua y golpeó contra unas rocas”.