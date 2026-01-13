Progresar Superior: hasta qué edad se puede anotar mi hijo para obtener la beca y cuáles son los requisitos

El programa Progresar Superior es una línea de becas dirigida a jóvenes que cursan carreras universitarias, terciarias (no universitarias) o de formación docente/técnica en instituciones públicas. Ya comenzado el año y de cara a lo que será el próximo ciclo lectivo, repasamos los requisitos necesarios para aplicar.

En primer lugar, hay que saber que hay dos convocatorias anuales: la primera en marzo y abril y la segunda durante agosto y septiembre.

Otro de los puntos importantes es la edad límite para inscribirse: por un lado, los estudiantes ingresantes deben tener hasta 25 años y, por otro, quienes estén avanzados en la carrera, hasta 30.

Cuáles son los requisitos para inscribirse en Progresar Superior

Son tres requisitos:

Los ingresantes deberán acreditar su condición de alumno regular, mientras que los avanzados, su condición de alumno regular y tener, al menos, el 50 % de las materias aprobadas conforme al plan de estudio y el año cursado. Durante el transcurso del ciclo lectivo se evaluará que el titular de la beca se haya inscripto en al menos 1 espacio curricular anual, o 2 espacios curriculares cuatrimestrales, o haya aprobado en condición de libre al menos 2 espacios curriculares. Al finalizar el ciclo lectivo se evaluarán los avances académicos de los estudiantes durante el año anterior:

- Los ingresantes deberán acreditar su condición de alumno regular y tener, al menos, el 80 % de las materias aprobadas conforme al plan de estudio del año en curso.

- Los avanzados deberán acreditar su condición de alumno regular y tener, al menos, el 50% de las materias aprobadas conforme al plan de estudio y el año vigente.

De cuánto es el monto de la beca Progresar Superior

El monto de la beca varía dependiendo de la convocatoria y las condiciones del Programa. La Secretaría de Educación establece las fechas, montos y modalidades específicas de implementación para cada convocatoria. Durante 2025, el último monto de la beca fue de $35.000

A quienes se inscriben en la Primera Convocatoria (marzo/abril), les corresponden 12 cuotas consecutivas no mensuales:

Ingresantes: cobrarán 9 cuotas regulares, de las que se retendrá el 20% hasta cumplir con las 3 certificaciones.

Avanzados: cobrarán 9 cuotas regulares, cobrando la totalidad del monto desde la primera cuota.

Además, tanto los ingresantes a la carrera como los estudiantes avanzados recibirán 3 cuotas estímulo luego de concluida la Tercera Certificación de Acreditación de Avance Académico del año en curso.