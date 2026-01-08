Ayuda Escolar Anual 2026: ANSES confirmó cuánto se cobra, fechas clave y quiénes pueden tramitarla

El refuerzo económico denominado Ayuda Escolar Anual se cobra una vez al año y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) presentó la información actualizada para la correspondiente al 2026. Lo que busca es acompañar a las familias en los gastos antes del comienzo de un nuevo ciclo lectivo.

El beneficio llega principalmente a los hogares que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tienen niños, niñas o adolescentes en la escuela. De acuerdo a las actualizaciones, el monto vigente quedó en $85.000 por cada hijo para la compra de útiles, materiales, educativos, mochilas, y uniformes, entre otras cosas.

De todas maneras, el ente aclaró que para cobrar la Ayuda Escolar 2026 es fundamental cumplir con los requisitos y subir el Certificado Escolar dentro del tiempo establecido.

Ayuda Escolar Anual. Foto: Orlando Pelichotti

Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar Anual 2026

Este pago está destinado a titulares de asignaciones familiares y de la AUH, cuyos hijos tengan las condiciones de edad y escolaridad pedidas.

Hijos sin discapacidad

Deben tener entre 45 días de vida y 18 años .

Es obligatorio que asistan a una institución educativa oficial de nivel inicial, primario o secundario.

Hijos con discapacidad

No tienen límite de edad .

Pueden concurrir a escuelas especiales, talleres protegidos, centros de rehabilitación o espacios de apoyo educativo reconocidos por ANSES.

Cómo tramitar la Ayuda Escolar 2026

El trámite es gratuito, digital y obligatorio todos los años, aunque ya se haya cobrado en ciclos lectivos anteriores.

Se hace a través de Mi ANSES y hay que seguir los siguientes pasos:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir a la sección “Hijos” .

Seleccionar “Presentar certificado escolar” .

Generar el formulario correspondiente a cada menor.

Imprimirlo y llevarlo al establecimiento educativo para que sea completado y firmado .

Sacar una foto o escanear el certificado.

Volver a cargar el archivo en Mi ANSES, Hijos, Presentar certificado escolar.

Una vez que es validada la información, el beneficio queda habilitado para el próximo pago.

Cuándo se cobra la Ayuda Escolar 2026

ANSES suele hacer la liquidación al inicio del ciclo lectivo, es decir, generalmente entre febrero y marzo. Sin embargo, aquellas personas que presenten el Certificado Escolar con posterioridad, no pierden el derecho al cobro, aunque el pago se hará, lógicamente, más adelante cuando se apruebe el trámite.

Qué pasa si no se presenta el Certificado Escolar

Si los titulares de la AUH no presentan la documentación requerida, pueden:

Perder el pago de la Ayuda Escolar Anual .

En algunos casos, tener inconvenientes en la continuidad de la asignación, si no se acredita la escolaridad del menor.

Por eso, remarcan siempre la importancia de hacer el trámite, apenas comienza el año lectivo.

La fecha clave para no perder la Ayuda Escolar

Para cobrar la Ayuda Escolar 2026, el Certificado Escolar debe presentarse antes del 31 de diciembre del año anterior.

Si no se cumple con ese plazo, el pago automático no se hace, incluso si el menor cumple con todos los requisitos.