Oficial: Cuándo empiezan las clases en la Provincia de Buenos Aires según el Calendario Escolar 2026

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires ya hizo oficial el Calendario Escolar 2026. A pocos días de finalizar el año, las familias bonaerenses ya pueden organizar su agenda para el próximo ciclo, que llega con la garantía de 190 días de clases presenciales para reafirmar el derecho a la educación.

A continuación, te detallamos las fechas claves aprobadas por unanimidad en el Consejo General de Cultura y Educación.

Fechas clave: Inicio, receso y fin de curso

Para la gran mayoría de los estudiantes bonaerenses, la vuelta a las aulas será en los primeros días de marzo. El cronograma general establece:

Inicio de clases: Lunes 2 de marzo .

Vacaciones de invierno: Del 20 al 31 de julio .

Fin del ciclo lectivo: Martes 22 de diciembre.

Este esquema aplica para Educación Inicial, Primaria y Secundaria (incluyendo Técnica, Agraria y especializadas en Arte). También abarca a la Educación Especial, Educación de Jóvenes y Adultos, Educación Artística, Educación Física y los centros de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social.

vuelta a clases

Fechas diferenciadas para Superior y Formación Profesional

Si cursás estudios terciarios o de formación laboral, el calendario presenta algunas diferencias importantes que debés tener en cuenta:

Formación Profesional: Las clases comienzan el 9 de marzo y finalizan el 18 de diciembre . El receso invernal se mantiene igual (del 20 al 31 de julio).

Educación Superior: Tanto para Formación Docente, Técnica como Artística, el inicio será el 16 de marzo y la cursada terminará el 27 de noviembre de 2026

Jornadas Institucionales: ¿Cuándo serán?

El calendario prevé cinco jornadas institucionales regionalizadas para el trabajo y formación de los equipos docentes. Es importante agendarlas, ya que suelen implicar cambios en la rutina escolar habitual:

Dos jornadas en febrero .

Una en agosto .

Una en diciembre .

Una fecha adicional a definir por cada institución.

Con este anuncio, la Provincia busca dar previsibilidad a toda la comunidad educativa de cara al año que entra.