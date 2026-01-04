Peligro para la salud visual: ANMAT advirtió por lentes de contacto ilegales que pueden dañar la vista.

En las últimas horas, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una advertencia por la comercialización de lentes de contacto de fantasía que se venden en el país sin la correspondiente autorización sanitaria.

Según detalló el organismo, son productos de uso estético o recreativo que se colocan directamente sobre el ojo sin indicación médica, motivo por el cual deben contar obligatoriamente con la evaluación y el registro oficial ante la ANMAT.

Este es el producto que se prohibió por la ANMAT

Se trata de lentes con fines estéticos o recreativos que se colocan directamente sobre el ojo sin indicación médica, por lo que, según la normativa vigente, deben ser evaluados y registrados por el organismo de control antes de su venta y uso.

Desde la ANMAT explicaron que estos productos se apoyan de manera directa sobre la córnea, motivo por el cual los materiales utilizados deben cumplir estrictos estándares de seguridad. Cualquier falla en el proceso de fabricación o en las materias primas puede ocasionar lesiones graves, afectar los lagrimales o generar reacciones como ardor, picazón, irritación, inflamación o infecciones oculares.

Además, advirtieron que la posible contaminación con microorganismos puede derivar en cuadros de queratitis, una afección potencialmente seria. En ese sentido, también remarcaron la importancia de los envases, que deben ser controlados con el mismo rigor, ya que un material inadecuado podría liberar sustancias que comprometan la calidad del lente o su correcta conservación.

Ante situaciones sospechosas o productos defectuosos, el organismo recomienda: