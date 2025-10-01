Octubre de elecciones: cuándo son, qué se vota y qué es la boleta única de papel

Comenzó el mes de octubre y es de elecciones nacionales en Argentina. El calendario electoral tiene el plato más fuerte en octubre. Qué se vota y cuándo.

Cuándo son las elecciones de octubre en Argentina

Los argentinos deberán volver a las urnas este año en el marco de las elecciones legislativas nacionales. Se trata de un proceso clave que definirá la nueva conformación del Congreso de la Nación.

Según lo establecido en el Decreto 335/2025, publicado en el Boletín Oficial, los comicios generales se realizarán el domingo 26 de octubre. A diferencia de otros años, en esta oportunidad no habrá elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a nivel nacional, ya que fueron suspendidas por decisión del Congreso durante las sesiones extraordinarias.

Voto en la urna, imagen ilustrativa. Foto: Orlando Pelichotti

Qué se vota en las elecciones legislativas de octubre 2025

Las elecciones legislativas se celebran cada dos años y tienen como objetivo renovar parcialmente las dos cámaras del Congreso. En esta ocasión, se elegirán 127 diputados nacionales y 24 senadores.

En el caso del Senado, cada provincia elige a tres representantes: dos para la fuerza política más votada y uno para la segunda. En Diputados, en cambio, se utiliza el sistema proporcional D’Hondt, que distribuye las bancas en función de la población de cada distrito. Por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados, mientras que Tierra del Fuego solo tiene cinco.

Qué es la boleta única de papel y cómo se usa

La novedad para estos comicios es la implementación de la Boleta Única de Papel. La metodología es novedosa pero sencilla. El votante entrega su documento a la autoridad de mesa y este le otorga la BUP con una lapicera para que el ciudadano marque su voto.

En la mesa de votación, que contará con una especie de biombo, la persona debe marcar la o las opciones según dependa: una cruz en la categoría diputados y otra para senadores.

Si quienes deben votar diputados o senadores marcan una cruz en una sola categoría, la otra se considerará voto en blanco. Si hay dos cruces para la misma categoría en partidos diferentes, será anulado. Si marca una cruz para diputados de un partido y otra para senadores de otra fuerza, ese voto es válido.

Luego se dobla a la mitad, de modo que los votos queden de la parte de adentro, y se introduce en la urna. Como siempre, se firma la planilla y se recupera el DNI, además de llevarse el talón de voto emitido.

El paso a paso para votar con la BUP

Calendario electoral 2025: las fechas clave

El cronograma oficial marca una serie de instancias importantes para este año electoral:

18 de octubre : prohibición de difundir encuestas.

24 de octubre : cierre de campaña y comienzo de la veda electoral.

26 de octubre : elecciones generales.

28 de octubre: inicio del escrutinio definitivo

Con estos pasos, Argentina se prepara para un nuevo turno electoral que definirá el rumbo político en el Congreso durante los próximos dos años.