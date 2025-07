No es solo por cansancio: las ojeras podrían estar evidenciando estos problemas de salud

En Argentina, muchas personas asocian las ojeras con noches sin dormir, el estrés o el insomnio. Y si bien estas causas son muy comunes, no son las únicas responsables. Según especialistas en dermatología y medicina general, cuando las ojeras se vuelven persistentes, muy oscuras o aparecen sin razón aparente, podrían estar dando señales de enfermedades más complejas.

¿Qué son exactamente las ojeras?

Las ojeras son una pigmentación en la zona del párpado inferior que se manifiesta con un color más oscuro, a veces violáceo o marrón. Estéticamente, son motivo de preocupación para muchas personas, especialmente mujeres, que buscan disimularlas con maquillaje o tratamientos como ácido hialurónico, retinol o cremas con vitamina C. También son populares los remedios caseros como las compresas frías o el clásico pepino.

Sin embargo, los expertos advierten que más allá del aspecto estético, las ojeras pueden ser el síntoma visible de un problema interno.

Tres pasos con los que se tratan las ojeras

Cuándo preocuparse por las ojeras

Desde la Asociación Española de Dermatología y Venereología (AEDV) insisten en prestar atención cuando las ojeras:

Se intensifican pese a dormir bien.

Son persistentes, incluso con descanso adecuado.

Se acompañan de otros síntomas como fatiga, palpitaciones, hinchazón o dificultad para respirar.

En esos casos, pueden estar asociadas con:

Hipotiroidismo.

Enfermedades renales.

Alergias crónicas.

Trastornos autoinmunes.

Déficit de vitaminas, especialmente K y C.

Dieta y ojeras: una conexión poco pensada

En Argentina, donde el consumo de sal y ultraprocesados sigue siendo elevado, las ojeras también podrían estar relacionadas con una mala alimentación. Exceso de sodio, falta de hidratación y deficiencias vitamínicas pueden afectar la circulación y favorecer la hiperpigmentación.

Las vitaminas K y C juegan un papel clave:

Vitamina K: mejora la microcirculación y reduce la acumulación de sangre bajo los ojos.

Vitamina C: combate la hiperpigmentación, mejora la piel y promueve el colágeno.

Qué hacer si tenés ojeras persistentes

Si tus ojeras no se deben al cansancio y vienen acompañadas de otros síntomas, no las ignores. Lo más recomendable es consultar a un médico clínico o dermatólogo que pueda evaluar tu estado general de salud. El tratamiento estético por sí solo no resuelve el problema si hay una causa médica de fondo.