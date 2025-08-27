No es el 21 de septiembre: cuándo comienza oficialmente la primavera en Argentina

El calendario marca cada año una de las fechas más esperadas: el 21 de septiembre, el día en que comienza oficialmente la primavera en Argentina. La estación de las flores, de los días más largos y del regreso del clima templado es sinónimo de renovación, encuentro social y festejo, especialmente entre los más jóvenes.

La llegada del mes de septiembre aumenta el interés de los argentinos por el cambio de estación, generando un aumento búsquedas en Google. Además, la pregunta que más se suele realizar está ligada a cuándo es el día oficial de la primavera. Es que si bien se celebra en todo el país el 21 de septiembre, la fecha puede variar cada año debido al equinoccio.

Algunas de las consultas que se realizan en Google sobre la primavera 2025.

El equinoccio y la llegada de la nueva estación

En términos astronómicos, la primavera se inicia con el equinoccio de septiembre, momento en que el día y la noche tienen casi la misma duración en todo el planeta. Este fenómeno ocurre entre el 21 y el 23 de septiembre, según el año, aunque en Argentina se adoptó de manera convencional el 21 de septiembre como fecha fija de inicio.

Además de la transformación del paisaje (árboles florecidos, temperaturas más agradables y más horas de luz), la primavera tiene en el país un componente cultural muy fuerte. El 21 de septiembre se celebra también el Día del Estudiante, lo que convierte la jornada en una fecha doblemente significativa: miles de estudiantes suelen reunirse en parques y plazas para dar la bienvenida a la nueva estación.

Qué día cae el equinoccio de primavera 2025

En este 2025, la primavera en Argentina volverá a llegar el domingo 21 de septiembre. Sin embargo, el equinoccio será el lunes, 22 de septiembre de 2025, 15:19.

Según los especialistas, se prevé que el fenómeno de El Niño/La Niña tenga impacto en las temperaturas y precipitaciones, lo que podría incidir en cómo se viva esta estación en distintas regiones del país.

Por qué Argentina celebra la primavera diferente a Europa y Estados Unidos

El planeta experimenta dos primaveras al año en cada hemisferio y el fenómeno que la marca es el equinoccio, que ocurre dos veces al año. El primer equinoccio (alrededor del 20 o 21 de marzo) marca el inicio de la primavera en el hemisferio norte y el otoño en el sur.

El segundo (alrededor del 22 o 23 de septiembre) inicia la primavera en el hemisferio sur (en el que se encuentra Argentina) y el otoño en el norte.