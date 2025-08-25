Llega la Primavera y vuelven las lluvias a Argentina: el clima de la semana

Desde el lunes se espera un cambio significativo en el comportamiento del clima en gran parte del país. El viento rotará al sector norte y, con menor intensidad, generará un marcado ascenso de las temperaturas tanto en la región central como en el norte argentino.

Cielos despejados y ambiente primaveral: lo que anticipan los meteorólogos

Las proyecciones climáticas indican que dominarán los días estables, con humedad muy reducida. Predominarán los cielos despejados y soleados, lo que permitirá que las mínimas se moderen y que las máximas alcancen valores más típicos de la primavera que del final del invierno.

La tendencia de ascenso en las marcas térmicas se mantendría hasta los últimos días de agosto. Sin embargo, los especialistas advierten que para el 30 o 31 podría ingresar un cambio de circulación atmosférica con aumento de la humedad, lo que abriría la puerta a episodios de inestabilidad y posibles lluvias en la franja central del país.

Se va el invierno, llega la primavera

Con este escenario, Argentina transitará una semana clave donde el invierno cede espacio a condiciones más templadas. Los expertos remarcan que será fundamental seguir de cerca los pronósticos para los últimos días del mes, cuando podrían registrarse las primeras señales de un septiembre más dinámico en materia climática.

Clima en la Ciudad de Buenos Aires, día por día

Según el Servicio Meteorológico Nacional, estas serán las temperaturas para la semana entrante.