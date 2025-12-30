Ni Wanda ni Lionel: cuáles fueron los nombres de nena y nene más elegidos en Argentina durante 2025

Mientras las embarazadas a punto de parir especulan con la posibilidad de que sus hijos sean los primeros en nacer en 2026, es momento de hacer un repaso por las tendencias de 2025 en cuanto a elección de nombres.

Así las cosas, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) dio a conocer cuáles fueron los nombres más elegidos por las familias argentinas para sus niñas y niños nacidos durante este año que llega a su fin.

Una vez más, quedó en evidencia un equilibrio entre las opciones tradicionales y los nombres más modernos. Los datos oficiales del Renaper sumado a los informes de plataformas especializadas indican cuáles fueron las alternativas preferidas.

Los 5 nombres de nena más elegidos en 2025

Los nombres femeninos vienen manteniendo una línea más clásica, inclinada a “nombres de abuela” que vuelven. También hay algunos más de sonido internacional. Así las cosas, estos fueron los 5 nombres de nena más elegidos por las familias argentinas:

Olivia: que se mantienen como el más popular por segundo año consecutivo.

Emilia: hace años en los primeros puestos.

Isabella: de fuerte influencia europea, muy elegido en los últimos diez años.

Catalina: un clásico que tiene todo, melodía, simpleza y elegancia.

Emma: corto, simple y moderno, aunque también tiene antecedentes muy antiguos.

Los 5 nombres de nene más elegidos en 2025

La mayoría mantiene la impronta clásica que se viene repitiendo desde hace varios años. Algunos muy de esta época y otros que marcan el regreso definitivo de viejas opciones. Estos fueron los nombres más elegidos:

Felipe: simple y elegante, ligado a la históricamente a la realeza, fue el más elegido en 2025.

Mateo: sostiene una fuerte presencia desde hace casi dos décadas.

Bautista: un clásico argentino muy arraigado, bebés y abuelos comparten este bello nombre.

Valentino: bien europeo, fue creciendo durante las últimas décadas.

Benjamín: otra de las opciones tradicionales que nunca falta entre los más populares.

Las características en común que trazan una línea

Nombres cortos, resonancia internacional, fácil pronunciación y sin muchas complicaciones a la hora de escribirlos, tanto para niñas como para niños, parece ser el hilo conductor de los más populares.

La mayoría de las propuestas se viene manteniendo en la lista de los más elegidos desde hace varios años.