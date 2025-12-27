Información General / Inteligencia artificial

Ni Olivia ni Bautista: los nombres para bebé más populares en 2026, según la IA

La inteligencia artificial anticipa cuáles serán los nombres de bebé más elegidos en 2026, destacando opciones breves, modernas y con proyección internacional.

27 de diciembre de 2025,

Ni Olivia ni Bautista: los nombres para bebé más populares en 2026, según la IA
El 2026 está a la vuelta de la esquina y muchos se preguntan cuáles serán las tendencias que marcarán el año. Para esta ocasión, recurrimos a la inteligencia artificial para conocer cuáles podrían ser los nombres de bebé más populares en los próximos meses, y esto fue lo que nos reveló.

Entre las opciones sugeridas por la IA se observa un patrón claro: se trata de nombres cortos, provenientes de distintas culturas, y que en muchos casos tienen significados universales. En una época de globalización, los padres buscan nombres que suenen bien en varios idiomas y que transmitan valores, pero con un toque moderno y actual.

Estos son los nombres que serán tendencia en 2026

Para las niñas, la inteligencia artificial señala que las tendencias se perfilan así:

  • Ayla: de origen turco, con un significado poético: “luz de la luna”.
  • Lía: breve y delicado, con raíces bíblicas.
  • Isla: muy popular en países anglosajones, evocando naturaleza y serenidad.
  • Noa: versión femenina de Noé, cada vez más usada en Latinoamérica y Europa.
  • Alma: un clásico que vuelve con fuerza por su carga emocional y espiritual.
Para los niños, los nombres que se destacan son:

  • Leo: corto, potente y universal, ligado a la fuerza del león.
  • Mateo: mantiene su auge gracias a su sonoridad moderna y origen bíblico.
  • Gael: de raíces celtas, apreciado por su musicalidad.
  • Enzo: tradicional en Italia y Argentina, con un aire sofisticado.
  • Hugo: clásico europeo que sigue vigente por su ternura y elegancia.

