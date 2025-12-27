Ni Olivia ni Bautista: los nombres para bebé más populares en 2026, según la IA

El 2026 está a la vuelta de la esquina y muchos se preguntan cuáles serán las tendencias que marcarán el año. Para esta ocasión, recurrimos a la inteligencia artificial para conocer cuáles podrían ser los nombres de bebé más populares en los próximos meses, y esto fue lo que nos reveló.

Los 10 mejores nombres para un bebé en 2024, según la IA.

Entre las opciones sugeridas por la IA se observa un patrón claro: se trata de nombres cortos, provenientes de distintas culturas, y que en muchos casos tienen significados universales. En una época de globalización, los padres buscan nombres que suenen bien en varios idiomas y que transmitan valores, pero con un toque moderno y actual.

Estos son los nombres que serán tendencia en 2026

Para las niñas, la inteligencia artificial señala que las tendencias se perfilan así:

Ayla : de origen turco, con un significado poético: “luz de la luna”.

Lía : breve y delicado, con raíces bíblicas.

Isla : muy popular en países anglosajones, evocando naturaleza y serenidad.

Noa : versión femenina de Noé, cada vez más usada en Latinoamérica y Europa.

Alma: un clásico que vuelve con fuerza por su carga emocional y espiritual.

Para los niños, los nombres que se destacan son: