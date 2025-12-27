Ni Olivia ni Bautista: los nombres para bebé más populares en 2026, según la IA

El 2026 está a la vuelta de la esquina y muchos se preguntan cuáles serán las tendencias que marcarán el año. Para esta ocasión, recurrimos a la inteligencia artificial para conocer cuáles podrían ser los nombres de bebé más populares en los próximos meses, y esto fue lo que nos reveló.
Entre las opciones sugeridas por la IA se observa un patrón claro: se trata de nombres cortos, provenientes de distintas culturas, y que en muchos casos tienen significados universales. En una época de globalización, los padres buscan nombres que suenen bien en varios idiomas y que transmitan valores, pero con un toque moderno y actual.
Estos son los nombres que serán tendencia en 2026
Para las niñas, la inteligencia artificial señala que las tendencias se perfilan así:
- Ayla: de origen turco, con un significado poético: “luz de la luna”.
- Lía: breve y delicado, con raíces bíblicas.
- Isla: muy popular en países anglosajones, evocando naturaleza y serenidad.
- Noa: versión femenina de Noé, cada vez más usada en Latinoamérica y Europa.
- Alma: un clásico que vuelve con fuerza por su carga emocional y espiritual.
Para los niños, los nombres que se destacan son:
- Leo: corto, potente y universal, ligado a la fuerza del león.
- Mateo: mantiene su auge gracias a su sonoridad moderna y origen bíblico.
- Gael: de raíces celtas, apreciado por su musicalidad.
- Enzo: tradicional en Italia y Argentina, con un aire sofisticado.
- Hugo: clásico europeo que sigue vigente por su ternura y elegancia.