Ni espacio en la playa pública, ni gente en las carpas: las impactantes imágenes de Mar del Plata vacía

Mar del Plata comenzó la temporada con una polémica muy picante: el gran espacio que ganaron los privados en detrimento de las playas públicas. A ese inconveniente se le suma la falta de gente: el malón que llegó a pasar fin de año en el destino parece haber retornado a su hogar.

Mar del Plata sin gente este viernes 2 de enero

El fenómeno que se está notando más este año que en otras oportunidades muestra el alarmante crecimiento de los emprendimientos privados de carpas y sombrillas, que fueron ganándole terreno al espacio público. Esto hace que cuando la marea sube queden apenas unos mínimos metros de playa para la gente que no puede, no quiere, ni tiene la obligación de pagar.

Desde el municipio aseguran que la situación está dentro de los márgenes legales: 60% los privados y 40% de playa pública. Claro que quizás esta división no tiene en cuenta que la marea suele quedarse con un 20%. A este conflicto se le suma otro que viene reiterándose en los últimos veranos: la caída de turistas.

Impactantes imágenes de Mar del Plata vacía

Vía País obtuvo imágenes de Mar del Plata este viernes 2 de enero. Sorprende efectivamente ver el disminuido espacio público pero también la falta de turistas.

Si bien es cierto que la noche del 31 de diciembre frente a la playa había miles de personas disfrutando de los fuegos artificiales, lo cierto es que no todos eran turistas y que, pasadas las fiestas, suele llegar la huida masiva de quienes llegaron a celebrar en La Feliz.

También hay que mencionar que la ola de calor extremo de los últimos días del año empujó a propios y extraños a la playa. El jueves la temperatura mermó y bajó aun más este viernes, cuando rige alerta amarilla en la ciudad por posibles tormentas fuertes. Así las cosas, quedará ver cómo se presenta desde este lunes 5 la llegada de visitantes, en la que será una de las 4 semanas completas de enero.