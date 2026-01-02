Su familia lo buscaba desesperadamente y apareció dando una nota en Mar del Plata: la explicación de lo que pasó

Durante la celebración de Año Nuevo, una familia de Bahía Blanca vivió un inesperado alivio luego de días de angustia. Maximiliano Echarri, un joven que había perdido contacto con su madre por más de diez días, apareció sorpresivamente en un móvil televisivo en Mar del Plata y explicó en vivo el insólito motivo de su desaparición: le habían robado el teléfono celular.

El caso había generado preocupación y repercusión tanto en medios locales como en redes sociales, luego de que la mujer denunciara la falta de comunicación con su hijo y se activara un operativo de búsqueda formal.

Había viajado a Mar del Plata en busca de trabajo

Según se informó, Echarri viajó desde Bahía Blanca a Mar del Plata con la intención de conseguir empleo durante la temporada de verano. El último contacto con su madre había sido el 10 de diciembre, cuando su teléfono dejó de funcionar repentinamente.

Ante la falta de noticias, la familia realizó la denuncia el 20 de diciembre, y la investigación quedó a cargo de la UFIJ N°20 de Bahía Blanca, con intervención de la Comisaría Cuarta y la Subcomisaría Harding Green.

La aparición inesperada en un móvil de Año Nuevo

La situación dio un giro inesperado en la noche del 31 de diciembre. Mientras el periodista Adrián Oscar Maucci, del medio Mar del Plata Web, realizaba una transmisión en vivo desde la rambla entrevistando a vecinos y turistas, un joven se acercó al micrófono y pidió hablar.

“Muchísimas gracias a todos. Soy de Bahía Blanca y mi familia me estaba buscando, salí en las noticias”, dijo Echarri ante las cámaras. Sorprendido, el cronista lo interrumpió para confirmar su identidad: “¿Sos vos?”.

El motivo de la incomunicación

En la transmisión, Maximiliano explicó que al llegar a la ciudad fue víctima de un robo, lo que le impidió comunicarse con su familia durante varios días. “Hay gente mala que me robó el celu. Agradezco a la gente de Mar del Plata que hizo lo posible para que pueda comunicarme”, expresó.

El joven confirmó que pudo contactarse con su familia luego de más de diez días, llevándoles tranquilidad sobre su estado de salud.

Su presente en la ciudad balnearia

Echarri señaló que planea quedarse en Mar del Plata y que actualmente realiza tareas informales como cuidado y lavado de autos en la vía pública. “Busco trabajo en blanco”, afirmó.

Tras su aparición pública, las autoridades dieron por esclarecido el caso, y la familia pudo confirmar que el joven se encuentra sano y salvo.