Los 7 tipos de pareja según la teoría triangular del amor de Robert Sternberg

Robert Sternberg es un prestigioso psicólogo, investigador y profesor en la Universidad de Yale que ha dedicado gran parte de su vida a investigar sobre las relaciones de pareja y al concepto del amor.

En el marco de sus teorías sobre el amor, las relaciones, la pasión, la intimidad y el compromiso, aseguró que la pasión es el sentimiento más rápido, tanto por cómo surge como por la inmediatez con la que puede desaparecer.

Por su parte, la intimidad tiene un grado medio de inmediatez, que puede prolongarse un poco más en el tiempo que la pasión. Y, el compromiso es gradual, se adquiere después de cierto tiempo de relación y no desaparece con rapidez.

Cuáles son los 7 tipos de pareja según Robert Sternberg

El psicólogo remarcó las siete clases de pareja según el triángulo del amor:

1- Relación de cariño

Es un vínculo en el que predomina la intimidad entre dos personas pero no existe ni la pasión ni el compromiso. Son relaciones que pueden mantenerse en el tiempo pese a que no existe un compromiso formal de hacerlo.

2 - El encaprichamiento

Se trata de la relación apasionada, que suelen ser vínculos cortos porque no existe ni la intimidad ni el compromiso. Son amores fugaces o a primera vista. Pueden ser parejas en las que existe química y mucha intensidad pero no se conocen verdaderamente ni hay interés en hacerlo.

(Instagram @erikagreenephotography)

3 - Amor vacío

Esta etapa es frecuente en parejas que llevan mucho tiempo juntas, ya no sienten pasión, ni buscan intimidad con la otra persona, pero se mantienen unidas por algún compromiso formal, los proyectos en común, los recuerdos, o los hijos en parejas jóvenes. En ocasiones es solo una etapa que da paso a otra.

4 - Amor romántico

Son las parejas que de las historias de amor del cine, idílicas por donde las mires. Hay en ellas tanta pasión como intimidad, sin embargo, no llegan al compromiso por distintos motivos. En muchas parejas, el amor romántico es el del inicio, cuando todo es color de rosa y nada puede separarlos. La primera adversidad pone a prueba este tipo de relación, si se mantiene, probablemente pase a la siguiente etapa, de lo contrario solo quedará como un bonito recuerdo.

Foto: EFE/Ritchie B. Tongo

5 - Amor sociable o de compañía

En este tipo de amor hay intimidad y compromiso, pero le falta pasión. La pareja disfruta de la compañía mutua aunque no haya deseo sexual, suele ser la forma de amor que adoptan las parejas maduras.

6 - Amor fatuo

En esta relación los componentes que predominan son la pasión y el compromiso pero no hay intimidad. El deseo sexual los hace permanecer juntos, incluso a comprometerse mutuamente a mantener el vínculo, pero suelen ser parejas conflictivas en las que predomina la desconfianza.

7 - Amor consumado

Para Sternberg, el amor consumado representa el ideal del amor porque reúne la pasión, la intimidad y el compromiso. Es un vínculo tan difícil de encontrar como de mantener, pero existe y es posible.