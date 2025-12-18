“La noche de Avellaneda”: cuándo y cómo sería la iniciativa en la zona comercial más famosa de Flores

La calle Avellaneda en el barrio porteño de Flores es, sin dudas, uno de los lugares más buscados para encontrar variedad, calidad y bajos precios, principalmente en indumentaria. Sin embargo, también esta zona se ve afectada por la disminución de las ventas en el rubro textil. Por eso, en las últimas horas se difundió un proyecto que puede beneficiar a vendedores y clientes.

Así como previo a las fiestas se realiza “la noche de los shoppings”, la afamada zona comercial prepara “la noche de Avellaneda”.

Si bien la idea no es oficial ni tiene organizadores a cargo, la propuesta comenzó a difundirse y entusiasma a los comerciantes. El objetivo es extender el horario de atención hasta la medianoche en las jornadas previas a la Navidad. De esta manera, se busca potenciar las ventas, atraer a nuevos clientes y presentar una seria competencia al consumo nocturno que tradicionalmente se concentra en los shoppings.

Cuándo podría realizarse “la noche de Avellaneda”

Mayoristas y minoristas piensan seriamente en la posibilidad de mantener los negocios abiertos hasta las 23 o las 00 horas en los días de mayor movimiento, en especial, la próxima semana, en las noches previas al 24 de diciembre.

De esta manera, se apunta también a los compradores de última hora, a quienes salen tarde de trabajar, a aquellos que cobrarán el aguinaldo recién la próxima semana y, por supuesto, a los que buscan precios más competitivos que los de los shoppings.

Acciones para fomentar las ventas

En Avellaneda el fuerte comercial es mayorista y la venta minorista tiene horarios más acotados. Con esta iniciativa se apunta directamente al segundo perfil aunque, cabe aclarar, la propuesta sería circunstancial y no se espera que en el futuro la experiencia cambie el paradigma que caracteriza a la zona.

Con esta propuesta la mirada está puesta en la posibilidad de iniciar la coordinación de acciones conjuntas entre locales para generar volumen de público, en condiciones cómodas que beneficien a todos.