Cuáles son los 5 barrios más baratos en CABA para alquilar un departamento, según la IA.

Al evaluar el comportamiento del mercado inmobiliario y cruzar los datos disponibles, la inteligencia artificial concluye que los barrios más económicos para alquilar en la Ciudad de Buenos Aires se ubican mayormente en el sur y el oeste de la Capital.

Inteligencia Artificial.

Estas áreas siguen siendo las más accesibles para los inquilinos, incluso en un contexto donde los precios continúan en alza en gran parte del territorio porteño.

Estos son los barrios más económicos para alquilar un departamento, según la IA

Villa Lugano: Es, según distintos informes del mercado, el barrio más económico para alquilar. Se caracteriza por valores muy por debajo del promedio porteño y una amplia oferta de departamentos.

Mataderos: También figura entre las zonas con precios accesibles. Su perfil residencial y la oferta de propiedades lo convierten en uno de los puntos más buscados por quienes buscan ajustar gastos.