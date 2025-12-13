Información General / Inteligencia artificial

Cuáles son los 5 barrios más baratos en CABA para alquilar un departamento, según la IA

Un nuevo análisis realizado con inteligencia mostró cuáles son las zonas que aún conservan valores de alquiler más accesibles frente a las subas constantes.

Aylén Barrera Arciniega
Aylén Barrera Arciniega

13 de diciembre de 2025,

Al evaluar el comportamiento del mercado inmobiliario y cruzar los datos disponibles, la inteligencia artificial concluye que los barrios más económicos para alquilar en la Ciudad de Buenos Aires se ubican mayormente en el sur y el oeste de la Capital.

Estas áreas siguen siendo las más accesibles para los inquilinos, incluso en un contexto donde los precios continúan en alza en gran parte del territorio porteño.

Estos son los barrios más económicos para alquilar un departamento, según la IA

  • Villa Lugano: Es, según distintos informes del mercado, el barrio más económico para alquilar. Se caracteriza por valores muy por debajo del promedio porteño y una amplia oferta de departamentos.
  • Mataderos: También figura entre las zonas con precios accesibles. Su perfil residencial y la oferta de propiedades lo convierten en uno de los puntos más buscados por quienes buscan ajustar gastos.
  • Constitución: Aunque es una zona muy transitada, mantiene valores de alquiler que continúan entre los más bajos de la ciudad.
  • Floresta: En el oeste porteño aparece como una de las alternativas más baratas, especialmente para departamentos de 1 y 2 ambientes.
  • Liniers: Con buena conectividad y una oferta variada, sigue destacándose entre las opciones más económicas.

