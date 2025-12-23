La CGT convocó a un paro general contra la reforma laboral de Javier Milei: cuándo será y qué servicios estarán afectados.

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció un paro general acompañado de una movilización para el próximo 10 de febrero, fecha en la que el Senado debatirá el proyecto de reforma laboral promovido por el gobierno de Javier Milei. La convocatoria se definió luego de la multitudinaria manifestación sindical realizada el jueves 18 de diciembre en Plaza de Mayo, donde miles de personas expresaron su rechazo a la iniciativa impulsada por La Libertad Avanza.

La medida fue confirmada por el secretario gremial de la central obrera, Osvaldo Lobato, quien en declaraciones radiales afirmó: “Esperamos que el 10 de febrero volvamos a estar en la calle, con un paro y movilización”.

Sindicato de luz y fuerza - Marcha de la CGT en contra de la reforma laboral - Plaza de Mayo, CABA - 18 de diciembre de 2025 - foto: Cristina Sille

Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en tanto, remarcaron que una de las consecuencias de la protesta del 18 de diciembre fue la postergación del tratamiento del proyecto, que inicialmente estaba previsto para el mes de diciembre.

En la conducción sindical advierten que la propuesta del Ejecutivo representa un retroceso en derechos ya conquistados y apunta a una flexibilización de las condiciones laborales. En ese marco, el secretario general de la CGT, Jorge Sola, aseguró que se trata de “un ataque directo a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores” y cuestionó que se intente avanzar con la iniciativa sin instancias de diálogo ni consenso.

Qué sectores y servicios estarán afectados por el paro de la CGT del 10 de febrero

Luego de la movilización del 18 de diciembre, la CGT confirmó una nueva jornada de protesta para el próximo 10 de febrero, en rechazo a la reforma laboral que el Gobierno enviará al Congreso y que propone cambios de fondo en la Ley de Contrato de Trabajo y en las condiciones laborales.

La medida tendrá impacto en distintos servicios y actividades, como el transporte público, la administración pública, el sistema bancario, la recolección de residuos, la construcción y el sector industrial, entre otros.

La CGT y sindicatos marchan contra la reforma laboral en Córdoba. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Además, se anticipan movilizaciones en diferentes puntos del país, con el principal foco en la Ciudad de Buenos Aires, lo que podría generar complicaciones en varios accesos y zonas clave debido al avance de las columnas de manifestantes.