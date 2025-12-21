La CGT amenazó con un paro general si avanza la reforma laboral: el debate se pospuso para febrero

La Confederación General del Trabajo (CGT) amenazó con la realización de un paro general de actividades en caso de que la reforma laboral avance tal como lo propone el Gobierno y no son atendidas sus propuestas.

Ese resultó el principal mensaje que dejó la movilización que realizaron el jueves pasado centrales sindicales, movimientos sociales y partidos de izquierda, que culminó con un acto en la Plaza de Mayo.

Tras el acto, se conoció la postergación hasta el 10 de febrero del tratamiento sobre tablas de la iniciativa. El oficialismo consiguió dictamen para avanzar en firme con una negociación y evitar lo que sucedió con el presupuesto nacional.

La movilización de la CGT comenzó pasada el mediodía del jueves 18 con un importante caudal de manifestantes, lo cual provocó cortes de calles e interrupción del tránsito. Pese a ello, las fuerzas de seguridad mantuvieron prudentes cordones y evitaron confrontar con los manifestantes pese a que se obstaculizaba la libre circulación.

Cerca de las 15 se inició el acto en el palco montado de espaldas a la Casa de Gobierno, durante el que hablaron los integrantes del triunviro que comanda la CGT.

En ese marco, Jorge Sola (Seguros) sostuvo que “están buscando cercenar los derechos de los trabajadores”. “El empleo lo genera la actividad productiva, y este Gobierno tiene una deuda con los argentinos: generar más y mejor empleo”, sostuvo.

Hacia el final de sus palabras, Sola lanzó la advertencia: “Este es el primer paso de un plan de lucha. Si el Gobierno sigue sin escucharnos, vamos a profundizar las medidas y terminaremos con un paro nacional en todo el país”.

Por su parte, Cristian Jerónimo (Camioneros) ofreció un discurso en la misma línea: “No tenemos que ceder ni un paso. Vamos a defender a toda costa los derechos de los trabajadores”.

“La reforma no genera nada a favor del mundo del trabajo y está “redactada de forma maliciosa a favor de las grandes corporaciones”, enfatizó.

Asimismo, Octavio Argüello (Camioneros) fue directo: “Si no nos escuchan, vamos a terminar en un paro nacional” y llamó a “ganar la calle”.

“No podemos entregar nuestros derechos. Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se lo van a demandar”, exclamó. Y sentenció: “Pueden venir por todo lo que quieran, pero nunca por nuestra dignidad”.

Los sindicalistas también reclamaron que se los convoque a una mesa de diálogo.

Quiénes estuvieron en la manifestación

De la movilización participaron dirigentes del peronismo como el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; los senadores José Mayans y Jorge Capitanich, el diputado Juan Grabois y dirigentes sindicales como Hugo Moyano (Camioneros), Héctor Daer (Sanidad) y Andrés Rodríguez (UPCN), entre otros, además de las Madres de Plaza de Mayo.

También participaron otras organizaciones de trabajadores como las dos fracciones de la CTA, la UTEP y agrupaciones de izquierda como la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

Si bien la iniciativa surgió del Consejo de Mayo, que integraba el secretario General de UOCRA, Gerardo Martínez, el proyecto nunca se mostró en esas conversaciones y no fue debatido, sino que resultó una imposición del Poder Ejecutivo.

Ahora la postergación hasta febrero abre una ventana de tiempo para que las centrales obreras sean integradas a la discusión. No obstante, al momento no hay señales concretas desde el Ejecutivo que permitan suponer esa posibilidad.