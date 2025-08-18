La ANMAT advirtió preventivamente sobre un producto de la marca Marolio: el motivo

La ANMAT alertó a la población sobre el uso de un producto de la marca Marolio, sobre el cual se identificó una grave irregularidad.

ANMAT advirtió sobre un producto Marolio

Se trata de un lote de cajas de tomate triturado, que presenta microstomum sp, un género de gusanos planos microscópicos, pertenecientes a la familia Microstomidae.

“ANMAT advierte de forma preventiva y con el objetivo de proteger la salud de la población ante la aparición a simple vista de lo que parecieran gusanos, pero al microscopio se trataría de microstomum sp que podrían encontrarse en el producto", indica el comunicado que la administración difundió en la tarde-noche de esta lunes.

Dónde se identificó el producto y cuál es el lote afectado

“El municipio de Rojas, de la provincia de Buenos Aires, ha sido alertado por familias que recibieron el producto a través de la distribución en escuelas“, señala el texto, haciendo referencia a la caja de mercadería que suele repartirse a los alumnos, como refuerzo alimentario.

El artículo específico dice: “Tomate triturado, libre de gluten, marca Marolio, Peso Neto 500g, RNPA N° 13-061695, Lote L25114 (Vto. ABR 2027), elaborado por MAROLIO SA, Empedrado 2571 Ciudad Autónoma de Buenos Aires - RNE N° 13010369 - Producto de Mendoza".

“El Instituto Nacional de Alimentos ha puesto en conocimiento a las Autoridades Sanitarias de las provincias de Mendoza, donde se elabora el producto y distribuye con tránsito federal, y de Buenos Aires (DIPA) a los fines de investigar el incidente y coordinar acciones entre las jurisdicciones actuantes", señala.

Qué recomienda la ANMAT

Desde la administración indicaron “a la población que tenga en su poder el lote del producto descripto, que se abstenga de consumirlo y se comunique con la autoridad sanitaria local municipal o provincial".

A la vez, solicitaron “a quienes los expendan que cesen su comercialización y se contacten con su proveedor”.