Impuesto Inmobiliario 2026: cuándo se paga en ARBA y qué descuentos se pueden obtener.

El Impuesto Inmobiliario que administra la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) grava la propiedad de bienes inmuebles ubicados en la Provincia. Este tributo se clasifica en “básico”, cuando se aplica a una sola propiedad, y “complementario”, si se poseen varios inmuebles dentro de la misma jurisdicción.

ARBA: quintuplicó el promedio de devoluciones de saldo (web)\u002E

El pago puede realizarse anualmente con descuento o en cuatro cuotas (marzo, junio, septiembre y noviembre). En algunos casos, ciertos contribuyentes deben abonar una quinta cuota extraordinaria durante diciembre.

Impuesto Inmobiliario ARBA: beneficios por pago anual en 2026

En cuanto a los beneficios, ARBA ofrece un descuento significativo a los contribuyentes que elijan abonar de manera anual el Impuesto Inmobiliario Urbano 2026.

Específicamente, quienes no registren deudas y opten por el pago anual pueden acceder a una rebaja de hasta el 15%. Los usuarios adheridos al débito automático deberán indicar su decisión de pago anual a través del sitio web de ARBA.

Suba en el impuesto del inmobiliario provincial (Pedro Castillo / La Voz)

Por otro lado, quienes paguen en cuotas y estén adheridos al débito automático también pueden obtener un descuento que puede alcanzar el 10% en ciertos casos. Además, aquellos que regularicen su situación hasta cinco días antes del vencimiento tienen derecho al beneficio, ya sea abonando el impuesto o adhiriéndose a un plan de pagos.

ARBA recordó que estos descuentos también aplican a otros impuestos patrimoniales próximos a vencer, como el Impuesto Automotor (Patentes) y el Impuesto Inmobiliario Rural y Complementario.

Beneficios y descuentos por pago anual 2026 del Inmobiliario ARBA

ARBA señaló que quienes deseen acceder a estos beneficios deben regularizar su situación impositiva a través de su sitio web oficial, donde es posible consultar el estado fiscal, validar la asociación del CUIT, CUIL o CDI y comprobar qué descuentos corresponden según el nivel de cumplimiento de cada contribuyente.

El organismo también puso a disposición distintas herramientas digitales para realizar consultas y trámites vinculados a las bonificaciones. Se trata de una plataforma intuitiva y de fácil acceso, pensada para simplificar la gestión tanto de contribuyentes particulares como de empresas.

Asimismo, la agencia remarcó la importancia de respetar los plazos de vencimiento, ya que quienes no regularicen sus obligaciones antes de la fecha límite perderán los descuentos y beneficios vigentes. En ese sentido, recomendó a quienes aún no abonaron el impuesto o no se adhirieron al débito automático que lo hagan a la brevedad, con el fin de aprovechar la bonificación de hasta el 15% y evitar recargos por intereses.

Por último, ARBA destacó el uso de los canales digitales como una forma de agilizar los trámites, optimizar los pagos y contribuir a una administración tributaria más moderna y eficiente en la Provincia.

Paso a paso para bajar la boleta del Impuesto Inmobiliario de ARBA desde el celular

Para verificar si un inmueble registra cuotas adeudadas y obtener la boleta de pago, se deben seguir estos pasos: